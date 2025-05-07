Bakan Uraloğlu'ndan TikTok ile Dijital Güvenlik Görüşmesi

Bakan Uraloğlu, TikTok’un Türkiye Yetkilisi ile Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TikTok’un Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar ile yaptığı görüşmede, çocuklar ve gençler için dijital dünyanın risklerine karşı önlemler üzerinde durdu.

Dijital Dünya ve Sosyal Medya Riskleri

Bakan Uraloğlu, dijital dünyanın hem fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığını belirterek, sosyal medya platformlarının sorumluluklarını artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Görüşmede, sosyal medyada yaş sınırlamaları gibi hususlar ile gençlerin güvenli bir dijital deneyim yaşaması için işbirliği alanları ele alındı.

Çocukların Güvenliğini Sağlama Vurgusu

Uraloğlu, siber zorbalık ve çevrim içi taciz gibi konuların gençler için büyük tehditler oluşturduğuna dikkat çekerek, “Bu mesele hepimizin ciddiyetle ele alması gereken bir konudur. Çocuklarımızın dijital mecralarda güvenliğini sağlamak, öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor.” dedi.

Yaş Sınırlamalarına Yönelik Yeni Düzenlemeler

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerde, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya kullanımlarına yönelik düzenlemeler üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Uraloğlu, 13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı düzenlemeler yapacaklarını ve 13-16 yaş grubu için de kademeli bir yaklaşım benimseyeceklerini belirtti.

Bu çalışmalar ile zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturarak, dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar'ı kabul etti.