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Bakan Uraloğlu: Türkiye Gemi İnşa Sanayisiyle Küresel Güç

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin gemi inşa sanayiinin 94 bin istihdam sağladığını ve küresel ticaret için kritik rol oynadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 15:15
Bakan Uraloğlu: Türkiye Gemi İnşa Sanayisiyle Küresel Güç

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'dan Gemi İnşa Sanayi Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 4. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin gemi inşa sanayisinin, 94 binden fazla kişiye istihdam sağladığını belirten Uraloğlu, "85 faal tersaneyle gemi siparişinde dünyada 9'uncu, tonajda ise 11'inci sıradayız" dedi.

Deniz Yollarının Stratejik Önemi

Uraloğlu, Türk Boğazları'nın kontrolünü sürdürdüğüne ve Türkiye’nin Akdeniz ile Karadeniz'deki uluslararası ticaret merkezi konumuna dikkat çekti. Son günlerde yaşanan İran-İsrail arasındaki gelişmelerin, deniz yollarının küresel ticaret için önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, "Deniz taşımacılığında yaşanan her aksaklık, küresel piyasaları etkilemektedir" dedi.

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu

Bakan Uraloğlu, 27-29 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun da bu bağlamda tarihi bir adım olduğunu belirtti. Forumda dünya genelinden 38 bakan ve 12 anlaşma imzalandığına değinen Uraloğlu, Somali, Gana, Moritanya gibi ülkelerle oluşturulan ortak yönlendirme komitesinin, deniz taşımacılığında yeni bir soluk getireceğini söyledi.

Türkiye'nin Ticaret Kapasitesi

Uraloğlu, Türkiye’nin limanlarının küresel lojistik ağların merkezi haline geldiğini ve 2024 yılında dünya yük taşımacılığının %88'inin deniz yollarıyla gerçekleştirileceğini vurguladı. Türk sahipli deniz ticaret filosunun 2,154 gemi ve 52,9 milyon dedveyt ton kapasitesiyle dünya sıralamasında 11. sırada olduğunu belirtti.

2025 Yılına Dair Beklentiler

2025'in ilk 5 ayında %3'lük bir artışla 230 milyon ton yük ve 5.8 milyon TEU konteyner elleçleyeceklerini belirten Uraloğlu, yıl sonunda toplamda 560 milyon ton yük ve 14 milyon TEU'nun üzerinde elleçleme beklediklerini ifade etti.

Kruvaziyer gemi sayısında artış

Uraloğlu, 2024'te Türk limanlarına uğrayan kruvaziyer gemi sayısının 1195'e ve yolcu sayısının %22,5 artışla 1,9 milyona ulaşacağını öngördüklerini belirtti. Bu yıl 2 milyon yolcuyu geçmeyi hedeflediklerini ifade etti. Uraloğlu, gemi inşa sanayisinin ülke ekonomisine sağladığı katkıya da değinerek, geçen yıl 1.91 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ve 23 geri dönüşüm tesisinin dünya genelinde 4. sırada yer aldığını belirtti.

Deniz Ticaretine Dair Yenilikler

Bakan Uraloğlu, denizcilik sektörünü desteklemek adına hurda gemi teşvik programı başlattıklarını ve bu kapsamda bugüne kadar 14 milyon dolarlık teşvik sağladıklarını açıkladı. Ayrıca, deniz taşımalarını desteklemek amacıyla ÖTV'siz yakıt miktarının toplamda 7,2 milyon tona ulaştığını belirtti.

Denizlerde Denetim

2024 yılı itibarıyla liman kontrol botlarıyla 14,713 idari işlem gerçekleştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, gemi emniyetine yönelik denetimlerin devam edeceğini vurguladı. Bakan, ayrıca Türkiye’nin Mavi Vatan'daki hakimiyetini artırmak adına yeni projelerin hayata geçirileceğini müjdeledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 4. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 4. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde konuşma yaptı.

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