Bakan Yumaklı Kastamonu'da: 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' ve 'Güçlü Besi' Vizyonu

Akademik yıl açılışında gençlere çağrı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Üniversitesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılık alanında yenilikçi projelerle sektöre yeni bir vizyon kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kentteki program kapsamında Yumaklı, önce Vali Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti; ardından Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde konuştu.

Gelecek ve gençlik vurgusu

Yumaklı, dünyanın ciddi değişim ve dönüşüm içinde olduğunu vurgulayarak, "Ülkenin gençlerinin bizlerin elinden bayrağı alacağı o günü iple çekiyoruz. Türkiye Yüzyılı, siz pırıl pırıl gençlerin idealleri, vizyonları ve katkılarıyla gerçekleşmiş olacak," dedi. Gençlerin girişimcilik ruhunu sahaya aktarmalarının ülke geleceği için kritik olduğunu ifade etti.

Coğrafi avantaj ve ekonomik hedefler

Bakan, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada yer almasının stratejik önemine dikkat çekti: "Sadece 4 saatlik uçuşla dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşıyoruz. Bu dünya nüfusunun üretmiş olduğu ticaret hacmi ise 9 trilyon dolar. New York’tan Tokyo'ya kadar 16 saatlik zaman dilimi içerisinde bütün pazarlara aynı gün ulaşma imkanımız var."

Ekonomik büyüme örneği vererek, "Ben sizler gibi öğrenciyken ülkemizin gayri safi yurt içi hasılası 151 milyar dolardı. Bugün 8 kat artışla 1,3 trilyon dolara çıkmış durumda," değerlendirmesinde bulundu.

Su, gıda ve iklim riskleri

Yumaklı gelecekte su ve gıdaya talebin artacağını, risklerin yüksek olduğu bir dönemde daha verimli üretimin zorunlu hale geldiğini söyledi. Teknolojiyi "kalkan" olarak kullanma gereğini vurguladı ve meteorolojik olayların anormal etkilerine dikkat çekti.

AR-GE ve destek programları

Bakanlık olarak Türkiye'nin en büyük ve en yaygın AR-GE kurumlarından biri olduklarını belirten Yumaklı, genç araştırmacıları desteklediklerini aktardı. Özellikle Kırsal Kalkınmada Uzman Eller, ORKÖY, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı ve IPARD-TKDK projelerine vurgu yaptı.

Sayısal destekleri paylaşarak Yumaklı, "Yaklaşık 14 bin 540 projeyi desteklemişiz, bu projelere 1,3 milyar avro hibe desteği sağlamışız. Gençlerin projelerden bugüne kadar yüzde 67 yararlandırdığını göz önünde tutarsak, önümüzdeki dönemde genç kardeşlerimin bu projelere mutlaka katılımını beklediğimi ifade etmek istiyorum," dedi.

Yumaklı, sektöre yeni vizyon getirecek projeleri tekrar gündeme getirerek, "'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' ve 'Güçlü Besi, Güçlü Üretim' projeleri ile sektöre yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyoruz. Tarımsal üretime dair bir fikri, bir hayali olan kardeşlerimiz varsa tarım ve orman il müdürlüklerimize mutlaka uğrayıp bu fikirlerini anlatsınlar," çağrısını yaptı.

Yangınlar ve orman yönetimi

Bu yıl dünyada büyük yangınların yaşandığını belirten Yumaklı, Avrupa'da geçen yılın dört katı, Türkiye'de ise yaklaşık iki katı alanın etkilendiğini söyledi. Buna karşın orman varlığına oranla Türkiye'nin iyi bir konumda olduğunu belirterek, yangın önleme ve müdahale kabiliyetlerinin yeterli olduğunu ifade etti.

Konuşmasının sonunda katılımcılardan cep telefonlarıyla gelecegenefes.gov.tr internet adresi üzerinden ücretsiz fidan sahiplenmelerini istedi.

Üniversite yönetimi ve uluslararası gelişmeler

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Kastamonu'nun köklü bir eğitim kenti olduğunu ve üniversitenin bölgesel kalkınmadaki rolüne vurgu yaptı. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise üniversitenin ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olduğunu anlatarak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Rektör Topal, konuşmasında İsrail’in Gazze’deki saldırılarına da değinerek, "Filistin sadece bir coğrafya, siyaset ya da diplomasi meselesi değildir. Bir asırdır devam eden sistematik zulüm, işgal ve katliama maruz kalan halkın haysiyetli varoluş mücadelesidir," ifadelerini kullandı.

Törenin ardından

Programın sonunda Rektör Topal, Bakan Yumaklı'ya bir hediye takdim etti. Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci Livan, kurum müdürleri, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

