Bakan Yumaklı: LEADER Yaklaşımı'nda 156 Yerel Eylem Grubuna yüzde 100 hibe

Bakan İbrahim Yumaklı, IPARD III 6. Başvuru döneminde LEADER Yaklaşımı'na başvuran 60 ildeki 156 YEG'nin yaklaşık 2.2 milyar lira bütçe ile yüzde 100 hibe alacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:38
IPARD III Programı 6’ncı Başvuru Çağrı Dönemi sonuçları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda IPARD III Programı 6’ncı Başvuru Çağrı Dönemi kapsamındaki LEADER Yaklaşımı Tedbiri başvurularına ilişkin kararları duyurdu.

Bakan Yumaklı, başvuruda bulunan 60 ildeki 156 Yerel Eylem Grubunun tamamının desteklenmeye hak kazandığını bildirdi. Yaklaşık 2.2 milyar lira tutarındaki yerel kalkınma stratejisi bütçeli 156 Yerel Eylem Grupları Derneği'nin yüzde 100 hibeyle destekleneceğini ayrıca vurguladı.

Yumaklı'nın açıklaması:

"IPARD III Programı 6’ncı Başvuru Çağrı Dönemi kapsamındaki LEADER Yaklaşımı Tedbiri’ne başvuruda bulunan 60 ildeki 156 Yerel Eylem Grubunun tamamı desteklenmeye hak kazandı. Yaklaşık 2.2 milyar lira tutarındaki yerel kalkınma stratejisi bütçeli 156 Yerel Eylem Grupları Derneği yüzde 100 hibeyle desteklenecek. Böylece kırsal kalkınmada yerel katılımı esas alan LEADER Yaklaşımı Tedbiri’nin uygulandığı günden bu yana 257 Yerel Eylem Grupları Derneğine toplam 2,8 milyar lira hibe desteği sağlanmış oldu. Çiftçilerden STK’lara, kadınlardan gençlere kadar, yerelde birçok aktörün bir araya gelerek oluşturduğu dernek statüsündeki Yerel Eylem Grupları aracılığıyla, bölgenin ihtiyaçlarını esas alan kalkınma stratejileri belirlenecek ve uygulanacak. IPARD II Döneminde olduğu gibi IPARD III Programı döneminde de kırsal alanlarda katılımcı ve sürdürülebilir kalkınmanın önünü açmaya, kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Karar, kırsal kalkınmada yerel katılımı merkeze alan LEADER yaklaşımının uygulanmasını güçlendirecek ve yerel aktörlerin bölgesel ihtiyaçlara dayalı stratejiler geliştirmesine olanak sağlayacak.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

