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Bakan Yumaklı, Manisa'da Üzüm Hasadına Katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'da üzüm hasadında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 13:30
Bakan Yumaklı, Manisa'da Üzüm Hasadına Katıldı

Bakan Yumaklı'dan Üzüm Hasadı Açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Manisa'da Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı. Hasat etkinliği, Hacırahmanlı Mahallesi'nde, bağ sahibi Ramadan Tezerişir'in bahçesinde gerçekleştirildi.

Üzüm Kesimi ve Sohbetler

Bakan Yumaklı, hasat sırasında poşu takarak bağ sahibi ve işçilerle sohbet etti. Ayrıca, bağ sahibine bağ makası ve testere içeren bir hediye seti takdim etti.

Hasat Açılışı ve İklim Etkileri

Yumaklı, açık havada yaptığı konuşmada, Manisa'da organik olarak üretilen Sultani çekirdeksiz üzümünün sembolik bir hasat açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Hasat döneminin normalden 15 gün önce başladığını vurgulayan Yumaklı, "Manisa, üzüm konusunda en iyi konumda ama Sultani üzümün ihracat potansiyeli de son derece önemli. Geçen yıl 500 milyon dolar civarında ihracat yaptık. Bu yılın rekolte açısından geçen yıldan pek farklı olmamasını bekliyoruz. İklim koşulları nedeniyle daha iyi bir rekolte hedefini gerçekleştiremeyebiliriz, fakat geçen yıla göre kesinlikle kötü durumda değiliz" dedi.

Üreticilere Bereketli Bir Yıl Diledi

Bakan Yumaklı, tüm üreticilere bereketli bir hasat yılı dileklerinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, hasatta yer alan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, hasatta yer alan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, hasatta yer alan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, hasatta yer alan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, hasatta yer alan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, hasatta yer alan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, hasatta yer alan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, hasatta yer alan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, hasatta yer alan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, hasatta yer alan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, hasatta yer alan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, hasatta yer alan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, hasatta yer alan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, hasatta yer alan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, hasatta yer alan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, hasatta yer alan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

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