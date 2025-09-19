Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarında Son Durum — Köyceğiz, Alanya, Çine, Milas

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal'deki paylaşımında ülkede devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Muğla/Köyceğiz ve Antalya/Alanya'da müdahale detayları

Yumaklı, Muğla/Köyceğiz'de devam eden orman yangınında rüzgar hızının zaman zaman saatte 71 kilometreye kadar ulaştığına dikkat çekti ve şunları belirtti: "10 uçak, 12 helikopter, 166 kara aracı ve 506 personelle cansiparane şekilde mücadelemiz devam ediyor."

Antalya/Alanya yangınına ilişkin müdahalede ise rüzgarın saatte 60 kilometre hıza ulaştığını belirten Yumaklı, "2 uçak, 9 helikopter, 190 kara aracı ve 534 personelle müdahalemiz aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Aydın/Çine ve Muğla/Milas'taki son gelişme

Yumaklı, dün gece başlayan Aydın/Çine ve Muğla/Milas yangınlarına da değinerek, "Aydın/Çine, Muğla/Milas yangınlarının, hızlı ve etkili müdahaleler sonucu enerjisi düşürüldü. En zorlu şartlara rağmen, gece gündüz demeden, Yeşil Vatan'ımızı savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.