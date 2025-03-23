Bakan Yumaklı, Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimlerinin başladığını duyurdu. Sağlıklı gıda erişiminin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 21:07
Bakan Yumaklı, Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Açıkladı

Bakan Yumaklı, Gıda Denetimleri Hakkında Bilgi Verdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonulular Dayanışma Derneği iftarında önemli açıklamalarda bulundu. Bayram öncesi gıda güvenliği konusuna dikkat çekmek için denetimlerin başlatıldığını duyurdu.

Ramazan Bayramı İçin Önemli Denetimler

Yumaklı, bu hafta başından itibaren toplu tüketim yerlerinde şekerli mamuller, pasta ve börek gibi ürünler üzerinde denetimlerin başlatıldığını ve iki hafta boyunca süreceğini söyledi.

“Bu amaçla denetimlerimiz Ramazan Bayramı’na kadar devam edecek. Bayramdan sonra da bu denetimlerin sürmesini planlıyoruz.” diyerek vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin en doğal hakları olduğunu vurguladı.

Kültürel ve Sosyal Birliktelik

İftar programında konuşan Bakan Yumaklı, Kastamonu'da yaklaşık iki bin hemşerisiyle bir araya geldiğini hatırlatarak, bu tür organizasyonların birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda, dünyanın çeşitli yerlerinde kıtlık ve savaşı yaşayan halkların ihtiyaçlarına dikkat çekerek, Türkiye’nin ve milletinin bu değerleri koruması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası Sorunlara Dikkat Çekti

Yumaklı, uluslararası gelişmelere yönelik kaygılarını da dile getirirken, “Türkiye’nin geçmişine ve geleceğine sahip çıkmamız gerekiyor.” dedi.

Halkın sağlıklı gıdaya ulaşmasının önemine vurgu yapan Yumaklı, gıda güvenliğinin asla ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Bakan, “Güvenilir gıda sizlerin ulaşması gereken ve hakkınız olan güvenilir gıda bizim kırmızı çizgimizdir.” ifadelerini kullandı.

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