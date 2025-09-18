Bakan Yumaklı: TÜİK Haziran Verilerine Göre Hayvan Varlığında Artış

Bakan Yumaklı, Haziran TÜİK Verilerini Değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan haziran ayı hayvan sayıları verilerini değerlendirdi. Yumaklı, verilerin 2024 yılı başında başlattıkları üretim planlamasının olumlu etkilerini göstermeye başladığını vurguladı.

Strateji ve Yol Haritası

Yumaklı, 2024-2028 Hayvancılık Yol Haritası ile hayvansal üretimde verimli, kaliteli ve kayıtlılığa dayalı sistem kurma hedefinin sürdüğünü hatırlattı. Geçen yıl başlatılan Hayvansal Üretimde Üretim Planlaması çalışmasının amaçlarının üretimi yeniden geliştirmek, çoğaltmak ve artırmak olduğunu belirtti.

Bu kapsamda hayvancılıkta rezerv oluşturmayı ve etçi ırk sayısını artırmayı hedefleyen projeler uygulamaya alındı. Yumaklı, özellikle Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi ve Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi'nin öncelikli projeler olduğunu ifade etti.

Desteklerde Önemli Artışlar

Yumaklı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hayvancılık desteklerinde artış yapıldığını aktardı. Buna göre büyükbaş hayvancılık destekleri kapsamında buzağılar için yüzde 40 artışla hayvan başına 1400 lira, malaklar için yüzde 180 artışla hayvan başına 2 bin 800 lira verilecek.

Küçükbaş desteklerinde ise kuzu/oğlaklar için yüzde 50 artışla hayvan başına 300 lira ödeneceğini, çoban desteğinde ise 100 baş anaç hayvan için ödenen 36 bin liranın 150 baş kuzu/oğlak üzerinden yüzde 125 artırılarak 81 bin lira olarak ödeneceğini belirtti.

Veriler ve Hedefler

Yumaklı, haziran ayı TÜİK verilerine göre ülke genelindeki hayvan varlığına ilişkin şu bilgileri paylaştı: büyükbaş hayvan varlığı 2023 Aralık ayından bu yana yüzde 3,65 artışla 17 milyon 189 bin başa, küçükbaş hayvan varlığı yüzde 11,6 artışla 58 milyon 206 bin başa yükselmiştir.

Yumaklı, "Veriler bize hayvansal üretimde 2024 yılı başı itibarıyla başlattığımız üretim planlamasının meyvelerini almaya başladığımızı gösteriyor" sözleriyle değerlendirmelerini özetledi. Ayrıca üretim planlamasıyla büyükbaşta verim artışı, küçükbaşta ise hem verim hem sayı artışı hedeflendiğini, özellikle küçükbaşta memnuniyet verici ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Yumaklı, çalışmaların belirlenen hedefler doğrultusunda, üreticilerin ve besicilerin desteğiyle aynı kararlılık ve azimle sürdürüleceğini ifade etti.