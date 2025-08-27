Bakanlığa Hazine Destekli Kefalet Sistemi'nde Özel Hesap Yetkisi

Hazine Destekli Kefalet Sistemi'ne Özel Hesap Yetkisi

Bakanlık, işletme hesaplarındaki kaynak yönetimini güçlendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında özel hesap açabilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan düzenleme, "Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" ile Bakanlığa, kredi garanti kurumları nezdinde tazmin ödemeleri için açılan işletme hesaplarındaki kamu kaynağını daha etkin ve verimli değerlendirme yetkisi tanıyor.

Karar kapsamında, işletme hesabında bulunan ve Bakanlıkça belirlenecek tutardan fazla olan miktarlar özel hesaba aktarılacak. Özel hesapta bakiye bulunduğu sürece destek hesabı aracılığıyla merkezi yönetim bütçesinden işletme hesabına aktarım yapılmayacak. Hesaba ilişkin usul ve esaslar ise Bakanlıkça belirlenecek.

Ayrıca, Bakanlık ortaklığıyla kurulan Katılım Finans Kefalet AŞ aracılığıyla sistem kapsamındaki işletmelere sağlanacak kefalet desteklerinin süreçlerinin katılım finans esaslarına uygun yürütülmesi için düzenleme yapıldı.