Bakanlık 18-55 yaş arası kişilere kesenin ağzını açtı! 1.140 TL nakit yardım yapıyor: Yılda 3 kez hak tanındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yılda 3 kere yapılan sosyal yardımlarla ekonomik destek sağlanırken iş bulma sürecinde aktif olanlara özel devlet şartarını açıkladı. 3 ödeme birden almak için yapılması gerekenler haberimizde.

Bakanlık 18-55 yaş arası kişilere kesenin ağzını açtı! 1.140 TL nakit yardım yapıyor: Yılda 3 kez hak tanındı
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Sosyal yardı programı içeriğinde vatandaşlara yılda üç kez destek ödemeleri yapılırken iş bulma sürecinde ise yardımcı olunması için çalışmalar yapıldı. İŞKUR iş görüşmelerini düzenleyerek yönlendirmelerde bulunurken ödemeler ise hesaplara aktarılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere nakit destek sağlanırken ekonomik alanda rahat nefes aldırıyor.

yılda üç defa ödeme

BAŞVURU KOŞULLARI

Aile Bakanlığı tarafından yapılan iş yönlendirmeleri için öncelikle hane içerisinde bulunan 18-55 yaş aralığında çalışmaya engel durumu olmayıp kendisinin çalışmasına uygun iş ayarlaması yapılır. Fırsat için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek duyulmadan sosyal yardımlardan faydalanabilir.

İŞKUR ve bakanlık işbirliğiyle düzenlenen destek ödemelerinde uygun açık iş ilanlarıyla görüşmeler hazırlanır. Yılda en fazla 3 kere alınan bu sosyal yardım her defasında aylık net asgari ücretin yüzde 10 değerinde gerçekleşiyor. Bununla beraber bir yıl içerisinde 3 kere 1.140 TL ödeme alınarak toplam tutar 3.430 TL olarak hesaplara aktarılır. 

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