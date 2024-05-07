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Bakanlık iki şartla faizsiz 300.000 TL kredi verecek! O detaya dikkat

Türkiye genelinde çiftçiler için 300 bin TL kredi verileceğinin müjdesi verildi. Verilen müjde herkesin dikkatini çekti.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 17:05
Bakanlık iki şartla faizsiz 300.000 TL kredi verecek! O detaya dikkat

Bildiğiniz gibi Türkiye genelinde çiftçiler kendilerine yeni destek bulma yollarını aramaktadır. Konuyla ilgili ilk müjde bakanlıktan geldi. Kredi çekmek isteyen vatandaşları da ilgilendiren habere göre 300 bin TL'ye kadar faizsiz kredi müjdesi verildi. 

1 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete'de açıklanan karar kapsamında Tarımsal Üretime Dair Faiz Finansmanı kullanılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği kapsamında 300 bin TL'ye kadar yüzde 100 faiz destekli kredi verileceği duyuruldu. 

Üreticilik yapan vatandaşlara yönelik verilen bu destek programı kapsamında verilecek kredinin yüzde 70'i tarımsal girdiler için, kalan yüzde 30'luk kısmının da nakdi olarak verileceği bildirildi. Üreticilik yapan vatandaşlar bu krediyi veterinerlik hizmeti, akaryakıt, yem, ilaç, aşı, gübre, fide ve tohum gibi çeşitli girdilerde kullanabilecek. 

Para

Resmi Gazete tarafından yapılan açıklama kapsamında verilecek 300 bin TL kredinin 210 bini ayni olarak verilecek olup 90 bin TL'si ise vatandaşa nakit olarak verilecektir. Üretim planlaması yapan üreticilere yüzde 209 sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişilere ise ek yüzde 15 faiz indirimi uygulanacağı duyuruldu. 

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