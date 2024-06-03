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Bakanlık’tan açıklama geldi: Çalışan anneler için 11 binden fazla destek ödemesi yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelerle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Işıkhan, İstanbul, İzmir ve Ankara’da çalışan annelere 11 bin 339 TL destek verileceğini ve başvuruların başladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 11:58
Bakanlık’tan açıklama geldi: Çalışan anneler için 11 binden fazla destek ödemesi yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul, İzmir ve Ankara’da çalışmakta olan anneler için 11 bin 339 TL’lik destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Avrupa Birliği destekli olarak gerçekleştirilen bu proje kapsamında, toplamda 3 bin 500 sigortalı çalışan anneye 12 ay boyunca, 325 euro (11 bin 339 TL) ödeme yapılacak.

Bu destek ödemesinden faydalanmak isteyen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan çalışan anneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuruların bugün itibari ile başlamış olduğu duyuruldu.

Proje kapsamında verilen destekten eğitimli ve sertifikalı olan çocuk bakıcıları da faydalanabilecek.

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