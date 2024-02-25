Bakanlık yardım müjdesini verdi! Her aileden başvuran bir kişiye 7500 TL para yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelere ve ihtiyaç sahiplerine yönelik geniş kapsamlı destek programlarını duyurarak vatandaşlara umut oldu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayında başlatılan destek ödemelerinin detaylarını paylaştı.

Bakan Göktaş, dar gelirli ailelerdeki çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve eğitim giderlerini azaltmak amacıyla ortalama 5.330 TL tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin, tüm Türkiye genelindeki vatandaşların hesaplarına aktarıldığını açıkladı. Başvurana kişi başına 7.500 TL devlet yardımı ile ailelere ekonomik destek sağlanacak.

Geçtiğimiz aylarda 5.097 TL olarak belirlenen evde bakım maaşı ödemelerinde şubat ayında yüzde 50'ye yakın bir artış yaşandı. Bakan Göktaş, toplumun her kesimine adil bir şekilde ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, 2023 yılında toplamda 116.2 milyar TL tutarında Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu kapsamda 558 bin tam bağımlı vatandaşın yakınlarına 4.2 milyar TL ödeme yapıldı.





Evde bakım maaşı, engelli veya yaşlı bireylere bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devlet tarafından verilen bir maaş türüdür. Bu maaş, destek alan bireyin evinde bakım hizmetlerinin sağlanmasını kolaylaştırmak ve aynı zamanda bakımı üstlenen aile bireylerine ekonomik destek sağlamak amacını taşır. Evde bakım maaşı genellikle engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları destekleri karşılamak amacıyla verilir. Bu destek, bakım gereksinimine göre farklılık gösterebilir ve kişinin durumuna bağlı olarak belirlenen bir miktarda ödenir.

Evde bakım maaşının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın diğer sosyal yardımlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Geçen ay ortasında yapılan ödemelerin ardından, bu ay da farklı sosyal yardımların gerçekleştirileceği belirtiliyor. Bakanlık, vatandaşları düzenli olarak bilgilendirmek adına resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurular yapmaya devam edecek.

Bu destek programları, milyonlarca ailenin hayatına olumlu etkide bulunurken, devletin sosyal sorumluluğunu bir kez daha ön plana çıkarıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü bu destek politikaları, toplumun genel refahını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.