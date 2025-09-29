Bakü'de InMerge İnovasyon Zirvesi: Teknoloji Devleri Yapay Zeka ve Yatırımı Konuştu

Bakü'de InMerge İnovasyon Zirvesi: Teknoloji Devleri Bir Araya Geldi

Pasha Holding organizasyonunda ve Trendyol desteğiyle düzenlenen InMerge İnovasyon Zirvesi, Bakü Konferans Merkezinde teknoloji ekosisteminin önde gelen aktörlerini bir araya getirdi. Etkinliğe Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, şirket temsilcileri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve akademisyenler katıldı.

Cabbarov: Çeşitlendirme ve Yapay Zeka Önceliğimiz

Mikayıl Cabbarov, açılış konuşmasında ülkenin modern ekonomi politikasının merkezinde çeşitlendirme bulunduğunu vurguladı. Cabbarov, petrol ve doğal gaz bağımlılığını azaltma hedefiyle petrol dışı ekonominin dinamik ve sürdürülebilir büyümesinin desteklendiğini belirtti.

Cabbarov, "Yirmi yıl içinde bu vizyon, 344 milyar dolarından fazla yatırım çekti. Bunun 210 milyar dolardan fazlası petrol dışı sektörlere yönlendirildi." ifadesini kullandı ve bu rakamların uluslararası yatırımcı güveninin göstergesi olduğunu söyledi.

Ekonominin son yıllarda istikrarlı büyüme kaydettiğine dikkat çeken Cabbarov, "2021 ile 2024 yıllarında petrol dışı sektör, yıllık ortalama yüzde 6,7 büyüyerek ulusal ekonomideki payını artırdı. Sadece son altı yıl içinde petrol dışı ihracat neredeyse 2 katına çıktı. Bu Azerbaycan'ın küresel rekabet gücünün ve uluslararası değer zincirlerine entegrasyonunun açık bir göstergesidir." dedi.

Cabbarov ayrıca ileri dijital altyapının önemine işaret ederek yapay zekaya dair şunları kaydetti: "Bildiğiniz gibi, yapay zeka ve hızla gelişen yeni teknolojiler, yaşam biçimimizi, çalışma şekillerimizi ve öğrenme yöntemlerimizi derinden yeniden şekillendiriyor. Eğer bu teknolojileri sadece kullanmakla yetinir, yeni keşifler ve buluşlara katkıda bulunmazsak, küresel trendlerin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya oluruz. Başkalarının elde ettiklerini yalnızca izlemeye tahammül edemeyiz; ön saflarda yer almalıyız."

InMerge'in Büyüme Hikayesi ve Gasimov'un Mesajı

Pasha Holding Üst Yöneticisi (CEO) Celal Gasimov, InMerge'in son beş yılda küçük bir kurumsal buluşmadan bölgedeki politika yapıcıları, yatırımcıları, şirketleri, startupları ve ekosistem aktörlerini bir araya getiren büyük bir etkinliğe dönüştüğünü anlattı.

Gasimov, zirvenin eğitim ve bilgi paylaşımı açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, "Dünya her zamankinden daha hızlı değişirken, öğrenme odaklı bir zihniyet geliştirmek, meraklı kalmak ve 'unlearn ve relearn' yeteneğine sahip olmak; fikirleri eyleme dönüştürmek için hayati önem taşıyor. Kuruluşlar ve bireyler, kaynak veya fikir eksikliğinden değil, öğrenmeyi bıraktıklarında geride kalırlar." ifadelerini kullandı.

InMerge, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve bölgedeki diğer ülkelerden katılımcıları buluşturarak bölgesel iş birliği, yatırım fırsatları ve teknoloji odaklı politika tartışmalarını merkezine alıyor.