Balat Mahallesi'ne Modern Pazar Alanı: 49 Tezgâh ve 120 Araçlık Otopark

Nilüfer Belediyesi, Balat Mahallesi'nde 49 tezgâh kapasiteli, 120 araçlık otoparklı modern pazar alanını yaklaşık iki yıllık çalışmayla hizmete açtı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 14:58
Balat Mahallesi'ne Modern Pazar Alanı: 49 Tezgâh ve 120 Araçlık Otopark

Balat Mahallesi'nde modern pazar alanı hizmete girdi

Nilüfer Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan modern pazar alanı, Balat Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yaklaşık iki yıl süren çalışmaların ürünü olan tesis, sadece pazar alanı olmanın ötesine geçerek bölgenin yeni sosyal yaşam merkezi olarak planlandı.

Tesisin öne çıkan özellikleri

Bin metrekarelik çatı altında 49 tezgâh kapasitesine sahip pazar alanı, yaz ve kış şartlarına karşı korunaklı bir yapı sunuyor. Zeminin kolay temizlenebilir özel bir kaplama ile düzenlenmesi, rüzgâr ve güneşi engelleyen otomatik perdeler, modern kapılar ve enerji tasarruflu aydınlatmalar konfor ve hijyeni artıran başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Bölge halkının otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla hem açık hem kapalı olmak üzere toplam 120 araçlık otopark düzenlendi. Balıkçı esnafı için oluşturulan özel hijyen alanı ve tesis genelinde sağlanan 24 saat güvenlik hizmeti güvenliği güçlendiriyor. Pazar kurulmadığı günlerde de ticari birimlerin aktif olması sayesinde tesis, mahalle yaşamına sürekli canlılık katacak biçimde işliyor.

Başkan Şadi Özdemir'in açıklamaları

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, açılışta yaptığı değerlendirmede projenin amacını ve özelliklerini şu sözlerle özetledi: «Burada yaşayanların beklentisini karşılayacak, yaşam kalitesini artıracak, günlük hayatı kolaylaştıracak bir tesis oluşturduk. Bin metrekarelik çatı altında 49 tezgah, hem açık hem kapalı 120 araçlık otopark ile yazın sıcağından, kışın yağmuruna kadar her türlü şarta karşı korunaklı bir alan ortaya çıktı. Zemin kolay temizlenebilir özel bir kaplama ile yapıldı. Rüzgarı ve güneşi engelleyen otomatik perdeler, modern kapılar ve enerji tasarruflu aydınlatmalar kullanıldı. Balıkçı esnafımız için ayrı bir hijyen alanı oluşturuldu. Güvenlik kameraları ve personeli ile 24 saat güvenlik sağlandı. Burası sadece tezgahların kurulduğu bir yer değil, Balat'ın yeni sosyal yaşam noktası olacak» dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin yaklaşık iki yıl süren titiz çalışması sonucunda tamamlanan tesis, Balat Mahallesi'nin modern kimliğine uygun yeni bir cazibe merkezi oluşturarak mahalle kültürünü ve sosyal etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN MODERN PAZAR ALANI, BALAT MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN...

NİLÜFER BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN MODERN PAZAR ALANI, BALAT MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

NİLÜFER BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN MODERN PAZAR ALANI, BALAT MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN...

İLGİLİ HABERLER

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edremit'te Termal Turizm Temsilcileri 'Termal Oteller Birliği' İçin Toplandı
2
Yusufeli Barajı 3 Yaşında: 3,7 milyar kWh Üretim
3
Kayseri'de ANAMOB Başladı — Anadolu Mobilya Fuarı 12 Ekim'e Kadar Ziyaretçi Bekliyor
4
Uraloğlu: Antalya-Alanya Otoyolu Yolculuğu 36 Dakikaya İndirecek
5
IMF'de Daniel Katz Birinci Başkan Yardımcısı Olarak Atandı
6
Alibaba, DeepSeek’i Geride Bırakan Qwen 2.5-Max Modelini Tanıttı
7
OECD, Küresel Ekonomi İçin Büyüme Tahminini %3,2, Türkiye İçinse %3,5 Olarak Belirledi

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor