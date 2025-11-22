Balat Mahallesi'ne Modern Pazar Alanı: 49 Tezgâh ve 120 Araçlık Otopark

Balat Mahallesi'nde modern pazar alanı hizmete girdi

Nilüfer Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan modern pazar alanı, Balat Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yaklaşık iki yıl süren çalışmaların ürünü olan tesis, sadece pazar alanı olmanın ötesine geçerek bölgenin yeni sosyal yaşam merkezi olarak planlandı.

Tesisin öne çıkan özellikleri

Bin metrekarelik çatı altında 49 tezgâh kapasitesine sahip pazar alanı, yaz ve kış şartlarına karşı korunaklı bir yapı sunuyor. Zeminin kolay temizlenebilir özel bir kaplama ile düzenlenmesi, rüzgâr ve güneşi engelleyen otomatik perdeler, modern kapılar ve enerji tasarruflu aydınlatmalar konfor ve hijyeni artıran başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Bölge halkının otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla hem açık hem kapalı olmak üzere toplam 120 araçlık otopark düzenlendi. Balıkçı esnafı için oluşturulan özel hijyen alanı ve tesis genelinde sağlanan 24 saat güvenlik hizmeti güvenliği güçlendiriyor. Pazar kurulmadığı günlerde de ticari birimlerin aktif olması sayesinde tesis, mahalle yaşamına sürekli canlılık katacak biçimde işliyor.

Başkan Şadi Özdemir'in açıklamaları

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, açılışta yaptığı değerlendirmede projenin amacını ve özelliklerini şu sözlerle özetledi: «Burada yaşayanların beklentisini karşılayacak, yaşam kalitesini artıracak, günlük hayatı kolaylaştıracak bir tesis oluşturduk. Bin metrekarelik çatı altında 49 tezgah, hem açık hem kapalı 120 araçlık otopark ile yazın sıcağından, kışın yağmuruna kadar her türlü şarta karşı korunaklı bir alan ortaya çıktı. Zemin kolay temizlenebilir özel bir kaplama ile yapıldı. Rüzgarı ve güneşi engelleyen otomatik perdeler, modern kapılar ve enerji tasarruflu aydınlatmalar kullanıldı. Balıkçı esnafımız için ayrı bir hijyen alanı oluşturuldu. Güvenlik kameraları ve personeli ile 24 saat güvenlik sağlandı. Burası sadece tezgahların kurulduğu bir yer değil, Balat'ın yeni sosyal yaşam noktası olacak» dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin yaklaşık iki yıl süren titiz çalışması sonucunda tamamlanan tesis, Balat Mahallesi'nin modern kimliğine uygun yeni bir cazibe merkezi oluşturarak mahalle kültürünü ve sosyal etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor.

