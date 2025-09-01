DOLAR
Balıkesir Bandırma'da Sezon Açıldı: 500 Kasa Sardalya

Bandırma'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar yaklaşık 500 kasa sardalya yakaladı; ürünler Bursa ve İstanbul'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 04:46
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 04:46
'Vira bismillah' ile denize açılan balıkçılar ilk hasadı yaptı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yaklaşık 5 ay süren av yasağının sona ermesiyle balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı ve ilk hasadı gerçekleştirdi.

Bandırma Körfezi'nde av yasağının kalkmasıyla Marmara Denizi'ne açılan Bandırmalı balıkçılar, yaklaşık 500 kasa sardalya yakaladı.

Yakalanan sardalyalar, Bandırma Su Ürünleri Hali'ne getirildikten sonra Bursa ve İstanbul'a gönderildi.

Balıkçılardan Emin Gürer, ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi ve şöyle konuştu: "Diğer balık türleriyle ilgili henüz bir gelişme yok. Bandırma Körfezi'nde bol miktarda sardalya yakaladık. Sezon genelinde sardalya, hamsi ve istavrit bol olacak."

