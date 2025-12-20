DOLAR
Balıkesir Büyükşehir'den logo ve 'soruşturma izni' açıklaması

Balıkesir Büyükşehir, logo değişikliği sonrası verilen 'soruşturma izni'ne ilişkin açıklamada kasadan ödeme yapılmadığını, kamu zararı oluşmadığını ve iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:11
Belediyeden ilk değerlendirme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından logo değişikliği sonrası Başkan Ahmet Akın hakkında verilen 'soruşturma izni' kararıyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, meclis kararının valilikçe de onaylanarak, kesinleştiği ve yürürlüğe girdiği vurgulandı ve konuya ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Belediye açıklamasında, söz konusu kararın; kamu görevlilerinin yargılanması için yetkili makamlar tarafından verilen idari bir karar olduğu, ne bir savcılık iddianamesi ne de bir mahkeme kararının ortada bulunduğu; ayrıca kararın kesin olmadığı ve konunun Danıştay aşaması bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanımızın avukatları tarafından Danıştay nezdinde gerekli itiraz yapılacaktır ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz logosu dijital iletişimin gereklerine uygun olarak revize edilmiştir. Logonun yeni görünümü Belediye Meclisi’nde kabul edilmiştir" denildi.

Harcama iddialarına yanıt

Açıklamanın devamında logo için belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadığı net bir ifadeyle bildirildi. Metinde, söz konusu logo çalışmasının bir grup akademisyen ve grafik tasarımcısının tamamen gönüllü katkılarıyla ortaya çıktığı belirtildi.

Belediye, bazı basın yayın organlarında yer alan "yaklaşık 480 milyon liralık harcama" iddialarını asılsız olarak nitelendirdi ve bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamada, logo değişikliği nedeniyle belediyeye herhangi bir kamu zararı oluşmadığı ifade edildi.

Ayrıca, eski logonun yer aldığı stok halindeki basılı ürünler, tabela ve diğer tüm materyallerin kesinlikle değiştirilmediği, stoklar tükenene kadar kullanıldığı; bu nedenle logo revizesinin belediyeye hiçbir ilave maliyet getirmediği kaydedildi.

Kapanışta belediye, "Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da Belediyemizi şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir anlayışla yönetmeye devam edeceğiz" mesajını vererek, kamuoyunu yanıltıcı iddialarda bulunanlara karşı hukuki girişimleri derhal başlatacağız şeklinde görüş bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

