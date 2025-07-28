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Balıkesir'de Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de Altyapı Çalışmaları Başladı

Balıkesir Gönen'de 8 bin dekar alanda kurulan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmaları hız kazandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 18:40
Balıkesir'de Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de Altyapı Çalışmaları Başladı

Balıkesir'de Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de Altyapı Çalışmaları Başladı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kurulan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) altyapı çalışmaları hızla sürüyor. 8 bin dekar alanda yer alacak olan bu projede, bölgenin tarımsal üretim kapasitesi artırılacak.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve birçok milletvekilinin katıldığı bir törenle altyapı çalışmalarının başlangıcını duyurdu. Ustaoğlu, TDİOSB'nin ihtiyaç duyulan enerji kaynaklarını kullanarak çevre dostu bir üretim modeli oluşturacağını ekledi.

Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu sanayi bölgesinin kurulmasıyla birlikte bölgeye önemli bir üretim ve istihdam katkısı sağlayacağız. Projemizde jeotermal, güneş, rüzgar ve biyokütle enerji kaynakları kullanılacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 700 dekarlık ilk etap altyapı çalışmalarının devam ettiğine değindi.

Projenin tamamlandığında, yaklaşık 4 bin dekarlık alanda kapalı seralar inşa edileceği ve 1000 dekarlık alanda ise meyve ve sebzelerin işlenip paketlenebileceği alanların oluşturulacağı belirtiliyor. Ustaoğlu'nun ifadesine göre, "Türkiye'yi doyuran şehir Balıkesir, bu proje ile sadece Balıkesir'i değil, tüm dünyayı doyuracak."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir'in tarımda önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, "Projeyi tamamladığımızda, Balıkesir, çevre dostu enerji kaynakları ile üretilen ürünleriyle dünya pazarında önemli bir konuma yükselebilecek" dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan da projeye destek vereceklerini belirterek, altyapı çalışmalarının bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını vurguladılar. MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ise projenin dünyanın en büyüklerine aday olduğunu dile getirdi.

Programa Balıkesir İl Tarım Müdürü Hüseyin Düzgün, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş gibi birçok yetkili katılım sağladı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 8 bin dekar alanda kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi...

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 8 bin dekar alanda kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) altyapı çalışmaları başladı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 8 bin dekar alanda kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi...

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 8 bin dekar alanda kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) altyapı çalışmaları başladı.

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