Banka Dışı Finans Sektöründe Rekor Büyüme: İşlem Hacmi Yüzde 77 Arttı

Banka Dışı Finans Sektöründeki Büyüme Verileri

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Ali Emre Ballı, bankacılık dışı finans sektörü şirketlerinin 2024 yılının ilk yarısındaki performansını değerlendirdi. Bu yılın ilk 6 ayında sektör, geçen yıla göre işlem hacmini %77 oranında artırdı. Ayrıca, aktif büyüklüğünde %54,6 ve öz kaynaklarında ise %92,2'lik bir artış kaydedildi.

Konsolide Veriler ve İstatistikler

FKB'den alınan verilere göre, "Finansal Kiralama", "Faktoring", "Finansman", "Varlık Yönetim" ve "Tasarruf Finansman" sektörlerinin 2024 yılı ikinci çeyreği itibarıyla konsolide verileri açıklandı. Toplamda, sektörlerin işlem hacmi 830,5 milyar lira, aktif toplamı 786,7 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü 147 milyar lira ve müşteri sayısı ise 6,2 milyon olarak belirlendi.

FKB Başkanı Ballı’nın Açıklamaları

Ballı, sektörlerinin bu büyüme oranları ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiğini vurguladı. "Birliğimiz, 11 yıl önce bankacılık dışı finans sisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kuruldu. 124 şirket ve 13 bin 634 çalışanla, finansmana erişimin kolaylaştırılması için yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu düşünüyoruz," dedi. Ballı, sektördeki payın gelişmiş ülkelerdeki seviyelere çıkarılması hedeflerinin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Sektörel Büyüme Analizleri

Ballı, özellikle "Tasarruf Finansman" sektörünün öz kaynakları ve işlem hacminde büyük bir büyüme gösterdiğine dikkat çekti. Tasarruf Finansman sektöründeki öz kaynaklar %354,5’lik bir artışla 17,4 milyar liraya, işlem hacmi %301,1’lik bir büyümeyle 111,9 milyar liraya ve aktif büyüklüğü ise %207,7 artarak 47,9 milyar liraya ulaştı. "Faktoring" sektöründeki öz kaynakların %99,6 artarak 45,5 milyar liraya ulaşması dikkat çekti.

Kumandanlık, "Finansman" sektöründe ise, işlem hacmi %69,9 artarak 122,5 milyar liraya çıktı. Alacaklar %75,9 artış göstererek 138 milyar liraya, aktif büyüklük ise %67,8 artarak 164 milyar lirayı geçti. Ayrıca, "Finansal Kiralama" sektöründeki öz kaynakların %73,3 artarak 51 milyar lira olduğu bildirildi. Diğer yandan, "Varlık Yönetim" şirketlerinin aktif büyüklüğündeki %114,6’lık artışla beraber 24 milyar liraya ulaştığı kaydedildi.