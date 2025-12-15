Ağrı Tekstilkent’te ADR Baran Tekstil: Kadın Ağırlıklı İstihdam ve Üretim Hedefi

ADR Baran Tekstil Fabrikası Ağrı Tekstilkent’te Üretimi ve İstihdamı Büyütüyor

Bölge ekonomisine katkı, kadın istihdamı ve üretim hedefleri

Ağrı Tekstilkent bölgesinde kısa süre önce faaliyete geçen ADR Baran Tekstil Fabrikası, sağladığı istihdam ve üretim kapasitesiyle bölge ekonomisine önemli katkı sunuyor. Yaklaşık 6 ay önce üretime başlayan tesis, özellikle kadın istihdamına verdiği önemle dikkat çekiyor.

Asıl üretim merkezi Mersin olan Baran Tekstil, memleketinde yatırım yaparak yerel halka iş imkânı sağlamak amacıyla Ağrı’daki tesisini kurdu. Firma yetkilileri, yatırımı bölgeye hizmet sunmak ve ekonomik hareketliliği artırmak hedefiyle hayata geçirdiklerini belirtti.

Tesis çalışanlarının yaklaşık %95’inin kadın olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, kadın istihdamına katkı sağlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti. Yatırımın devlet destekli olması da işletme için önemli bir motivasyon kaynağı olarak gösterildi.

Hâlihazırda 60 kişiye istihdam sağlayan fabrikanın kapasitesini kademeli olarak artırması planlanıyor. Nihai hedefin 1.350 kişilik istihdama ulaşmak olduğu vurgulanırken, üretimin tamamını tesiste gerçekleştirmek amacıyla Şubat ve Mart aylarında kesimhane ekipmanlarının tesise getirilmesi hedefleniyor.

Kesim dahil tüm üretim aşamalarının Ağrı’daki tesiste yapılmasıyla, bölgedeki üretim zincirinin güçlenmesi ve yerel ekonomide olumlu etki yaratması bekleniyor.

