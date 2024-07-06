Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Banka hesabı olanlar dikkat! Bunu yapan artık 30.000 TL ceza ödeyecek!

Banka hesabı olanlar dikkatli olsunlar! Bunu yapanlar 30 bin TL ceza ödeyecekler! Yeni torba yasasında değişiklikler yapıldı. İşte ayrıntılar.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 12:05
Banka hesabı olanlar dikkat! Bunu yapan artık 30.000 TL ceza ödeyecek!

Yeni torba yasada emlak piyasasını etkileyen hükümler ve yasa dışı işlemlere karışanlara verilecek cezalar yer alsa da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'de yasalaşması bekleniyor.

iban

Yeni torba yasa önemli değişiklikler yaptı; Emlak piyasasına ilişkin yazılar yayımlandı ve yasa dışı işlem yapanlara yaptırımlar uygulandı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yapılan açıklamaya göre tasarı yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunularak yasalaşacak. Mülk sahipleri yönetmeliği hazırlanırken bazı öneriler geri çekildi; Örneğin 5 yıllık emlak vergisi muafiyeti ve düşük kira alıcı vergisi muafiyeti teklifte yer alamadı. Ayrıca tapu belgesinde geçerli değerin belirlenmesine ilişkin öneri de kabul edilmedi.

Yeni yasayla birlikte kira ödemesine ilişkin yeni düzenlemeler uygulanacak; Kiracının nakit ödeme yapması halinde yıllık 20 milyon lirayı geçmeyecek para cezası uygulanıyor. Başkasının IBAN veya POS cihazını kullananlara da önemli cezalar uygulanıyor; POS kullanıcılarına 45 bin lira, ticari hesaplara ise 90 bin lira ceza kesilecek.

Fatura göndermeyen, hatalı belge düzenleyen, bankanın ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalara çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. Tasarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla hükümet oturumunun ardından TBMM'ye sunulacak ve yasalaşacak. Bu düzenlemeler işletmelere ve mülk sahiplerine önemli değişiklikler getirecek ve sektör uygulamalarını etkileyecektir.

İLGİLİ HABERLER

Bankalarda faiz fırtınası esti! 300.000 TL'nin aylık faiz getirisi dudak uçuklatacak

Boyasız saç rengini açmanın gizli tüyosu! Sürüp 20 dakika bekletin yeter

Altın biriktirenler zenginliğini kutlayacak! Uzman isim tarih verdi: Ok gibi fırlayacak

Temmuz zammı yüzde 24,73 açıklanmıştı! O emeklinin maaşında 1500 TL artış onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Temmuz zammı yüzde 24,73 açıklanmıştı! O emeklinin maaşında 1500 TL artış onaylandı

Banka hesabı olanlar dikkat! Bunu yapan artık 30.000 TL ceza ödeyecek!

Arabası olanlara acil duyuru! O tarihe kadar bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak

Boyasız saç rengini açmanın gizli tüyosu! Sürüp 20 dakika bekletin yeter

IBAN'a bu sabah bakmanız gerekiyor! 2.000 TL- 4.000 TL ödeme hesaba aktarılıyor

Bankalarda faiz fırtınası esti! 300.000 TL'nin aylık faiz getirisi dudak uçuklatacak

Yardım alan hanelere destek bombası patladı! Sosyal ödemelere yüzde 100 zam

Yüksek tutara ihtiyacı olanı ilgilendiriyor! Faiz oranı cüzdanların yüzünü güldürecek!

SSK ve Bağkur emeklisine piyango çıktı! Zamdan sonra bir müjde daha

Emekli maaşı alanlara özel 9.900 TL nakit ödeme çıktı! Başvuran parasını cebine koyacak

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası'ndan 100.000 TL ödeme! Başvurular bugün açıldı

Altın biriktirenler zenginliğini kutlayacak! Uzman isim tarih verdi: Ok gibi fırlayacak