Banka hesabı olanlar dikkat! Bunu yapan artık 30.000 TL ceza ödeyecek!

Yeni torba yasada emlak piyasasını etkileyen hükümler ve yasa dışı işlemlere karışanlara verilecek cezalar yer alsa da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'de yasalaşması bekleniyor.





Yeni torba yasa önemli değişiklikler yaptı; Emlak piyasasına ilişkin yazılar yayımlandı ve yasa dışı işlem yapanlara yaptırımlar uygulandı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yapılan açıklamaya göre tasarı yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunularak yasalaşacak. Mülk sahipleri yönetmeliği hazırlanırken bazı öneriler geri çekildi; Örneğin 5 yıllık emlak vergisi muafiyeti ve düşük kira alıcı vergisi muafiyeti teklifte yer alamadı. Ayrıca tapu belgesinde geçerli değerin belirlenmesine ilişkin öneri de kabul edilmedi.

Yeni yasayla birlikte kira ödemesine ilişkin yeni düzenlemeler uygulanacak; Kiracının nakit ödeme yapması halinde yıllık 20 milyon lirayı geçmeyecek para cezası uygulanıyor. Başkasının IBAN veya POS cihazını kullananlara da önemli cezalar uygulanıyor; POS kullanıcılarına 45 bin lira, ticari hesaplara ise 90 bin lira ceza kesilecek.

Fatura göndermeyen, hatalı belge düzenleyen, bankanın ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalara çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. Tasarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla hükümet oturumunun ardından TBMM'ye sunulacak ve yasalaşacak. Bu düzenlemeler işletmelere ve mülk sahiplerine önemli değişiklikler getirecek ve sektör uygulamalarını etkileyecektir.