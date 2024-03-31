Banka hesabından bu talimatı veren şimdi yandı! Bankalar bunu habersiz yaptı

Bankaların uygulamaya başladığı yüksek faiz oranları, kredi kartı kullanıcılarını ve otomatik ödeme talimatı verenleri olumsuz etkiliyor. Otomatik fatura ödemelerinde kredi kartıyla yapılan işlemlere yüksek faiz uygulanmasıyla birlikte, kullanıcılar beklenmedik bir mali yük altına girebiliyorlar. Bu durum, otomatik ödeme talimatı verenleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve bankaların yeni uygulamalarını gözden geçirmeye yönlendiriyor. İşte diğer detaylar...





KREDİ KART KULLANICILARINA OTOMATİK ÖDEME TALİMATI

Bankalar, otomatik fatura talimatı veren müşterilere çeşitli avantajlar sunarak genellikle alışverişlerinde kullanabilecekleri puanlar tanımlıyor ve bu ödemeler için düşük ya da hiç faiz talep etmiyordu. Ancak son dönemde, müşterilerin hesap özetlerinde yüksek miktarlarda "otomatik fatura ödeme faizi" görmesiyle birlikte, bu durumun tüketici şikayetlerine yol açtığı bildiriliyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, bankaların yıllardır otomatik ödeme talimatları almaya çalıştığını ancak son zamanlarda kredi kartıyla yapılan otomatik ödemelerden faiz ücreti almaya başladıklarını belirtti. Bu durum, tüketicileri olumsuz etkilemekte ve bankaların bu yeni uygulamalarıyla ilgili tepkilerini dile getirmelerine neden olmaktadır.





TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, bankaların otomatik ödemelerden faiz almaya başladığını belirterek, bu durumu "Binbir rica ile alınan otomatik ödemelerden artık faiz talep ediliyor. Bunun nakit ödeme olduğunu iddia ediyorlar." şeklinde ifade etti.

Bankalar, otomatik fatura ödemelerinden yüksek faiz talep ederek, kredi kartı faizlerini aştı. Şu anda kredi kartı faizleri yüzde 3,74 civarında seyrederken, otomatik fatura talimatı faiz oranı yüzde 5'e kadar çıktı. Bankalar, kredi kartı alımı sırasında tüketicilere bu faiz oranının talep edilebileceğine dair bilgi veriyor ancak uzmanlar bu durumu yasal olarak sorguluyor. Zira kredi kartı ile yapılan ödemelerin alışveriş kapsamında olduğunu belirten uzmanlar, bu uygulamanın Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. maddesine aykırı olduğunu savunuyorlar. Tüketici dernekleri, bu yüksek faizlerin geri alınması için tüketicileri tüketici hakem heyetine başvurmaya teşvik ediyorlar. Başvuruların e-devlet üzerinden de yapılabileceği vurgulanıyor.