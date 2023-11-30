Banka hesabından para gönderenler dikkat! 4 gün sonra olacaklara şaşıp kalacaksınız

Bankacılık uygulamaları üstünden para transferi yapıyorsanız bu habere mutlaka dikkat edin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PARA TRANSFERİ YAPANLARIN DİKKATİNE

Merkez Bankası bankaların 16:00 sonrasında ve hafta sonu yapılan bütün para işlemlerinde yüzde 50 fazla azami ücret uygulamasını kaldırdı. Yeni düzenlemenin 1 Aralık tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Elektronik Fon Transferi yani EFT bankalar arası transferi demektir.





Yani bir bankadan başka bir bankaya bu yöntemle para transferi yapabilirsiniz. Farklı bankalardaki kredi kartı, fatura ya da kira ödemeleri için EFT işlemini kullanabilirsiniz. EFT TL bazlı bir işlemdir ve banka şubesi, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı ve ATM üstünden yapılabilir. Son dönemlerde sık sık kullanılan FAST işlemi ise 7/24 para transferi yapılabilen bir uygulamadır.