Bankacılık Mevduatı 25,108 Trilyon TL’ye Yükseldi — Kredi Hacmi 19,964 Trilyon TL

Bankacılık sektörünün mevduatı 29 Ağustos haftasında yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 29 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 82 milyar 242 milyon 269 bin lira artarak 25 trilyon 108 milyar 476 milyon 934 bin liraya ulaştı.

Mevduatın para cinsi dağılımı

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,2 artışla 14 trilyon 30 milyar 767 milyon 139 bin lira seviyesine çıkarken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,1 azalışla 7 trilyon 908 milyar 254 milyon 636 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 231 milyar 554 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 193 milyar 346 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırıldığında 29 Ağustos itibarıyla 4 milyar 49 milyon dolar azalış görüldü.

Kredi hacmi ve tüketici kredileri

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri geçen hafta yüzde 2 artarak 4 trilyon 942 milyar 43 milyon 471 bin lira oldu. Bu kredilerin dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

608 milyar 212 milyon 928 bin lirası konut kredileri, 53 milyar 344 milyon 805 bin lirası taşıt kredileri, 1 trilyon 839 milyar 760 milyon 484 bin lirası ihtiyaç kredileri ve 2 trilyon 440 milyar 725 milyon 254 bin lirası bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 29 Ağustos ile biten haftada 230 milyar 812 milyon 540 bin lira artarak 19 trilyon 964 milyar 121,5 milyon liraya yükseldi.

Veriler, sektörün mevduat ve kredi dinamiklerindeki kısa vadeli değişimleri ortaya koyuyor; TL mevduattaki artış ile kredi hacmindeki yükseliş özellikle öne çıkıyor.