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Bankacılık Sektörü Mevduat Arttı: Yeni Rakamlar Açıklandı

Bankacılık sektöründeki mevduat ve kredi hacmi, 11 Ekim itibarıyla önemli artışlar gösterdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:01
Bankacılık Sektörü Mevduat Arttı: Yeni Rakamlar Açıklandı

Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı

Geçtiğimiz hafta, Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 11 Ekim 2023 ile biten haftada 73,9 milyar lira artarak 18 trilyon 170,1 milyar lira seviyesine yükseldi.

Yeni İstatistikler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemine dair haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. Rapora göre, sektördeki toplam mevduat, bankalar arası işlemler dahil 18 trilyon 170 milyar 973 milyon 507 bin lira oldu. Bu artış, bankalardaki Türk Lirası (TL) cinsinden mevduatın %2,02 oranında yükselmesiyle de desteklendi.

Yabancı Para Mevduatındaki Düşüş

Buna karşın, yabancı para cinsinden mevduat %1,62 oranında azaldı ve son değer 6 trilyon 429 milyar 490 milyon 884 bin lira olarak kaydedildi. Geçen haftaki toplam yabancı para mevduatı ise 197 milyar 882 milyon dolar seviyesine geldi. Bu miktarın 166 milyar 507 milyon doları yurt içindeki yerleşik kişilerin hesaplarına ait.

Kredi Verilerindeki Değişiklikler

Bankacılık sektöründeki tüketici kredileri ise geçen hafta %0,85 oranında artarak 1 trilyon 761 milyar 978 milyon 755 bin lira oldu. Taksitli ticari krediler de %0,23'lük bir artışla 1 trilyon 780 milyar 181 milyon 423 bin lira seviyesine ulaştı. Ancak kredi kartları bakiyesi %0,14 azalarak 2 trilyon 119 milyar 731 milyon 320 bin lira olarak belirlendi.

Sonuç

11 Ekim ile biten haftada bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi ise 14 trilyon 473 milyar 169 milyon 231 bin lira olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre %40,26 oranında bir artış sağladı.

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