Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi 14 Trilyon Liraya Ulaştı

Bankacılık Kredi Hacmi Artış Gösterdi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 26 Temmuz haftası itibarıyla yaklaşık 14 trilyon 363 milyon lira olarak belirlendi. Bu, önceden kaydedilen 13 trilyon 915 milyar 501 milyon liradan 84 milyar 862 milyon liralık bir artışı temsil ediyor.

Mevduatlar ve Tüketici Kredileri

Sektördeki toplam mevduat, bankalar arası dahil olmak üzere, geçen hafta 184 milyar 560 milyon lira artışla 16 trilyon 931 milyar 595 milyon lira seviyesine ulaştı.

Tüketici kredileri ise, 26 Temmuz itibarıyla 1 trilyon 745 milyar 155 milyon lira olarak kaydedildi. Bu artış, 15 milyar 883 milyon lira olarak gerçekleşirken, kredi türleri arasında konut kredileri 449 milyar 772 milyon lira, taşıt kredileri 86 milyar 738 milyon lira ve ihtiyaç kredileri ise 1 trilyon 208 milyar 645 milyon lira tutarındadır.

Kredi Kartları ve Yasal Öz Kaynaklar

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları, yüzde 2,4 artışla 1 trilyon 496 milyar 629 milyon lira seviyesine çıktı. Bu borçların 519 milyar 908 milyon lirası taksitli, 976 milyar 721 milyon lirası ise taksitsiz olarak kaydedildi.

Ayrıca, takipteki alacaklar 26 Temmuz itibarıyla 241 milyar 220 milyon lira olarak belirlendi ve bu miktarın 181 milyar 983 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı.

KKM Bakiyesi Düşüş Gösterdi

Geçtiğimiz hafta KKM (Korumalı TL Mevduat) bakiyesi, yüzde 2,6 oranında azalarak 1 trilyon 832 milyar lira seviyesine gerilemiştir.