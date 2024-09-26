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Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı: Son Durum

Türkiye bankacılık sektöründe toplam mevduat 18 trilyon 198,6 milyar liraya ulaştı, kredi hacminde de büyüme görüldü.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:10
Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı: Son Durum

Bankacılık Sektöründe Mevduatın Artışı

Geçtiğimiz hafta, bankacılık sektöründeki toplam mevduat 104,5 milyar lira artarak 18 trilyon 198,6 milyar lira'ya yükseldi. Bu gelişme, 20 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre:

Toplam mevduat miktarı, önceki haftaya kıyasla 104 milyar 457 milyon 157 bin lira artış göstererek 18 trilyon 198 milyar 631 milyon 141 bin lira'ya ulaştı. Aynı dönemde Türk Lirası cinsinden mevduat, %0,21 oranında artışla 10 trilyon 831 milyar 165 milyon 889 bin lira olurken, yabancı para cinsinden mevduat ise %1,26 artarak 6 trilyon 589 milyar 139 milyon 153 bin lira seviyesine çıktı.

Yabancı Para Mevduat Verileri

Geçen hafta bankalarda bulunan toplam YP mevduatı 204 milyar 44 milyon dolar düzeyindeydi. Bunun içerisinde 172 milyar 256 milyon dolar'lık kısım, yurt içindeki yerleşik kişilerin hesaplarında bulundu.

Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatındaki artış ise 1 milyar 208 milyon dolar olarak kaydedildi.

Taksitli Ticari Kredilerde Artış

Aynı dönemde,Tüketici kredilerinde %0,49 oranında bir azalma ile 1 trilyon 718 milyar 235 milyon 453 bin lira seviyesine düşerken, taksitli ticari krediler %2,23 artış göstererek 1 trilyon 739 milyar 845 milyon 316 bin lira olarak belirlendi. Kredi kartı bakiyesi de %1,80 düşüş ile 2 trilyon 64 milyar 96 milyon 977 bin lira seviyesine indi.

Toplam Kredi Hacmi

TCMB dahil olmak üzere bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 20 Eylül ile biten haftada 78 milyar 177 milyon 202 bin lira artış göstererek 14 trilyon 279 milyar 249 milyon 758 bin lira'ya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam kredi hacmi %40,50 oranında bir artış kaydetti.

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