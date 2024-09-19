Bankacılık Sektöründe Mevduat ve Kredi Hacmi Artışı

Bankacılık Sektöründeki Değişim

Geçtiğimiz hafta bankacılık sektörünün toplam mevduatı önemli bir artış gösterdi. 13 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 271,2 milyar lira artarak toplam mevduat 18 trilyon 80,9 milyar liraya yükseldi.

Mevduat ve Kredi Hacmi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankalar arası dahil olmak üzere mevduatlar, 13 Eylül ile biten haftada 271 milyar 245 milyon 693 bin lira artışla 18 trilyon 80 milyar 927 milyon 399 bin liraya ulaştı.

Türk Lirası ve Yabancı Para Mevduatı

Aynı dönemde bankalardaki Türk Lirası cinsinden mevduat yüzde 3,53 oranında artarak 10 trilyon 785 milyar 757 milyon 97 bin liraya, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 1,13 azalarak 6 trilyon 507 milyar 814 milyon 798 bin liraya geriledi.

Yabancı Para Mevduatındaki Durum

Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı geçtiğimiz hafta 201 milyar 644 milyon dolar seviyesine ulaşırken, bu tutarın 170 milyar 236 milyon doları yurt içindeki yerleşik kişilerin hesaplarındaydı. Ayrıca, parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında 13 Eylül itibarıyla 2 milyar 671 milyon dolarlık azalış gözlemlendi.

Kredi Durumu

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,96 artış göstererek 1 trilyon 726 milyar 765 milyon 66 bin liraya yükseldi. Bunun yanında, taksitli ticari krediler yüzde 0,32 artışla 1 trilyon 701 milyar 915 milyon 488 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,94 artışla 2 trilyon 101 milyar 895 milyon 504 bin lira oldu. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin dağılımı; 415 milyar 389 milyon 198 bin lirası konut, 62 milyar 193 milyon 711 bin lirası taşıt, geri kalan ise diğer krediler olarak kaydedildi.

Toplam Kredi Hacmi

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi, 13 Eylül itibarıyla 65 milyar 340 milyon 139 bin lira artış göstererek 14 trilyon 201 milyar 72 milyon 556 bin liraya yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,89 oranında bir artışa işaret ediyor.