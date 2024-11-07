Bankacılık Sektöründeki Mevduat Artışı: Son Gelişmeler

Bankacılık Sektöründe Gelişmeler

Türkiye'de bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 1 Kasım ile sona eren haftada önceki haftaya göre 43,2 milyar lira artış göstererek 18 trilyon 512,4 milyar lira seviyesine ulaştı.

Mevduat ve Kredi Hacmi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektöründe toplam mevduat rakamı 43 milyar 216 milyon 731 bin lira artarak belirtilen seviyeye çıkmıştır. Bu dönemde TL mevduatlar %0,15 artışla 11 trilyon 227 milyar 817 milyon 360 bin lira olurken, yabancı para cinsinden mevduatlar ise %0,14 azalışla 6 trilyon 461 milyar 430 milyon 87 bin lira olarak kaydedilmiştir.

Ayrıca, bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı geçen hafta 198 milyar 645 milyon dolar seviyesinde iken, bu toplamın 167 milyar 703 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında bulunmaktadır.

Kredilerdeki Artış

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri %0,79 artış ile 1 trilyon 793 milyar 524 milyon 611 bin lira seviyesine yükseldi. Taksitli ticari krediler ise %0,45 artışla 1 trilyon 820 milyar 108 milyon 884 bin lira olurken, kredi kartları bakiyesi %2,61 artışla 2 trilyon 174 milyar 516 milyon 8 bin lira olarak gerçekleşti.

Tüketici kredileri arasında konut kredileri 434 milyar 63 milyon 141 bin lira, taşıt kredileri 58 milyar 160 milyon 393 bin lira ve diğer krediler 1 trilyon 301 milyar 301 milyon 77 bin lira olarak sınıflandırılmıştır.

Toplam Kredi Hacmi

Bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi ise 1 Kasım ile biten haftada 90 milyar 20 milyon 888 bin lira artışla 14 trilyon 645 milyar 860 milyon 353 bin lira seviyesine ulaştı. Toplam kredi hacminde geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında %38,74'lük bir artışın yaşandığı gözlemlenmiştir.