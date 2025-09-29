Bankacılık Sektörünün Ağustos Net Karı 563,4 Milyar Lira

BDDK verilerine göre sektörün ağustos net karı 563,4 milyar lira; aktif büyüklük 41,9 trilyon, sermaye yeterliliği %18,25.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:35
Bankacılık Sektörünün Ağustos Rakamları Açıklandı

Bankacılık sektörünün ağustos sonu itibarıyla dönem net karı 563,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunda yer aldı.

Toplam Aktif ve Büyüme

Rapor, sektörün toplam aktif büyüklüğünün 2024 sonuna göre 9 trilyon 229 milyar 412 milyon lira artarak 41 trilyon 886 milyar 646 milyon lira olduğunu gösterdi.

Krediler, Menkul Değerler ve Takip Oranı

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler ağustos ayı itibarıyla 20 trilyon 631 milyar 358 milyon lira olarak kaydedildi. Menkul değerler toplamı ise 6 trilyon 700 milyar 462 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %2,22 oldu.

Mevduat, Özkaynak ve Sermaye Yeterliliği

Bankaların en büyük fon kaynağı olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 27 artışla 24 trilyon 2 milyar 82 milyon lira seviyesine yükseldi. Özkaynak toplamı da yüzde 23,4 artışla 3 trilyon 575 milyar 560 milyon lira olarak bildirildi.

Ağustos sonu itibarıyla sektörün dönem net karı raporda 563 milyar 401 milyon lira olarak yer aldı. Ayrıca sektörün sermaye yeterliliği standart oranı %18,25 olarak kayıtlara geçti.

