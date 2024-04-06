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Bankadan para çekip yatıranlar dikkat! 4 Nisan'dan itibaren limit değişti

Hızlı Para Transferi (FAST) hizmetindeki işlem tutar limitleri artık yükseliyor! 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla, para transferlerindeki limitler 100 bin Türk Lirası'na çıkarılıyor. Ayrıca, FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde limitler 250.000 Türk Lirası'na yükseltilecek. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 06.04.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 14:31
Bankadan para çekip yatıranlar dikkat! 4 Nisan'dan itibaren limit değişti

Hızlı Para Transferi (FAST) sistemindeki işlem tutar limitleri, 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla yeniden belirlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu güncellemeyle birlikte FAST işlemlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Güncellemeye göre, FAST sisteminde artık bir işlem limiti bulunmuyor. Ancak, tek bir işlem başına en fazla 100 bin Türk Lirası gönderilebilecek. Öte yandan, FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı işyeri ödemelerinde ise tek seferde 250 bin Türk Lirası'na kadar işlem yapılabilecek.

Bu güncellemeyle birlikte FAST limitleri, önceki dönemde uygulanan 50 bin Türk Lirası sınırından önemli ölçüde yükseltilmiş oldu. Bu değişiklik, kullanıcıların daha büyük miktarlarda para transferi yapabilmesine ve işlemlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmesine olanak sağlayacak.

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