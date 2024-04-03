Bankalar faizsiz borçları kapatıyor! Bir kuruş fazla ödemeden borç kapatma kredisi

Bankaların faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor! Fırsatı kaçırmamak için elinizi çabuk tutun! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKALARIN FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI

Son dönemlerde yaşanan ekonomik zorluklar sebebiyle vatandaşın kredili ürün kullanma oranları da artış gösterdi. Ancak borçlarının hepsini kapatmak isteyen ve borçlarını tek elde toplamak isteyen vatandaşlar bankaların borç kapatma kredilerini yakından takip ediyor. Güncel olarak bankaların borç kapatma kredi tutarları ve aylık taksit tutarları şu şekilde;

-QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası müşterilerine 6 ay vadeli faizsiz 20 bin TL'ye varan kredi ödemesi yapıyor. Aylık taksit tutarı 3 bin 333 TL olarak hesaplanıyor.





-Enpara bankacılık uygulaması müşterilerine 6 ay vadeli 10 bin TL kredi ödemesi yapıyor ve kredinin aylık taksit tutarı 1.666.67 TL olarak hesaplanıyor. Akbank müşterilerine 30 bin TL 6 ay vadeli faizsiz kredi ödemesi yapıyor ve aylık taksit tutarı 5 bin TL olarak hesaplanıyor.

-CepteTEB ise yeni müşterilerine Hoş Geldin Kredisi kapsamında yüzde 4.09 faiz oranıyla 6 ay vadeli kredi ödemesi yapıyor ve aylık taksit tutarı 2 bin 297 TL 3 kuruş olarak hesaplanıyor.

Nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak ve borçlarınızı kapatmak istiyorsanız bankaların borç kapatma kredilerini mutlaka değerlendirmelisiniz! Kredilerle ilgili detaylı bilgileri ve başvuru kanallarını bankaların resmi internet siteleri üzerinden ve mobil uygulamalar üzerinden edinebilirsiniz.