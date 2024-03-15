Bankalar kredi musluğunu açtı! 200.000 TL nakit arayana faizler şak diye indi!

Merkez Bankası’nın kredi genişlemesine yönelik aldığı tedbirler sonrasında, bankalar bireysel kredi faiz oranlarında düzenlemeye gitti. Bu düzenleme, tüketicilerin kredi taksit ödemelerini doğrudan etkiledi. Bireysel kredi arayan tüketiciler, faiz oranlarının yanı sıra, sunulan ödeme kolaylıkları ve esneklikleri de önemsiyorlar.

İHTİYAÇ KREDİLERİ İÇİN AZAMİ SÜRELER BELİRLENDİ

Bankacılık sektöründe sunulan bireysel kredi paketlerinde, en uzun ödeme süreleri genellikle standart kurallar çerçevesinde belirlenir. Fakat, kredi miktarına göre bu süreler farklılık gösterebilir. Mesela, 50.000 Türk Lirası’na kadar olan kredilerde maksimum 12 aylık bir vade süresi mevcutken, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki krediler için bu süre 24 aya kadar çıkabiliyor. Ancak, 100.000 Türk Lirası’nın üzerindeki kredilerde vade süresi genelde 12 ayı aşmıyor. Bu durum, kredi kullanmayı planlayan bireyler için dikkate alınması gereken önemli bir faktör oluşturuyor. İşte bankaların ihtiyaç kredisi için detaylar:





AKBANK

Akbank tarafından sunulan 12 aylık vade ile 200.000 Türk Lirası tutarındaki bireysel kredi için belirlenen aylık faiz oranı %4,75’tir. Bu şartlar altında, kredinin aylık ödeme miktarı 24.084 Türk Lirası’na, toplam geri ödeme ise 290 Bin Türk Lirası’na ulaşmaktadır.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi Bankası’nın sunduğu 200.000 Türk Lirası değerindeki ihtiyaç kredisi için belirlenen 12 aylık vade süresince uygulanan aylık faiz oranı %4,79’dur. Bu koşullar altında, kredinin aylık taksit miktarı 24.153 Türk Lirası olarak hesaplanırken, toplam geri ödeme tutarı ise 290 Bin Türk Lirası’na tekabül ediyor.

TEB

TEB’in 12 aylık vade seçeneği ile sunduğu 200.000 Türk Lirası tutarındaki ihtiyaç kredisi, aylık %4,95 faiz oranına tabidir. Bu şartlar dahilinde, kredi için aylık ödeme miktarı 24.427 Türk Lirası olarak belirlenmiş ve toplam geri ödeme maliyeti 294 Bin Türk Lirası olarak hesaplanmıştır.