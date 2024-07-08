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Bankalar parası olanı maaşa bağladı! 500.000 TL'ye oturduğunuz yerden bu kadar kazanmak mümkün

Farklı bankaların 32 günlük mevduat faiz oranları ve getiri tutarları karşılaştırıldı. İşte 500 bin lira yatırımın vade sonu ödemeleri...

Yayın Tarihi: 08.07.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 18:20
Bankalar parası olanı maaşa bağladı! 500.000 TL'ye oturduğunuz yerden bu kadar kazanmak mümkün

Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları, yatırımcılar için önemli bir karar noktası. 500 bin lira yatırımı olanların 32 gün sonunda elde edeceği net gelirler ve vade sonu ödemeleri, bankalara göre değişiklik göstermektedir. Bu haberimizde, çeşitli bankaların sunduğu faiz oranları ve bu oranlarla elde edilecek net getirileri inceleyeceğiz.

FAİZ ORANLARI

ODEA BANK

Odea Bank, yüzde 50 faiz oranı ile 500 bin liralık mevduat için en yüksek getiriyi sunan bankalardan biri. 32 gün sonunda yatırımcılara 20.218,58 TL net getiri sağlamakta ve vade sonunda toplam ödeme tutarı 520.218,58 TL olmaktadır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası, yüzde 44 faiz oranı ile 500 bin lira yatırım yapan müşterilerine 17.792,35 TL net getiri sağlamaktadır. Bu yatırımın vade sonu ödeme tutarı ise 517.792,35 TL olarak hesaplanmaktadır.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, yüzde 46,5 faiz oranı ile 500 bin lira yatıran yatırımcılarına 18.803,28 TL net getiri sunmaktadır. Vade sonunda ise yatırımcılar toplamda 518.803,28 TL almaktadır.

ENPARA

Enpara, yüzde 43,5 faiz oranı ile 500 bin liralık mevduat için 17.590,16 TL net getiri sağlamaktadır. Vade sonu ödeme tutarı ise 517.590,16 TL olarak belirlenmiştir.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, yüzde 47 faiz oranı ile yatırımcılarına 19.005,46 TL net getiri sunmakta ve vade sonunda toplam ödeme tutarı 519.005,46 TL olmaktadır.

FİBABANKA

Fibabanka, yüzde 51 faiz oranı ile en yüksek faiz oranını sunan banka olarak öne çıkmaktadır. 500 bin lira yatırım yapan müşterilerine 20.622,95 TL net getiri sağlayarak, vade sonunda toplamda 520.622,95 TL ödeme yapmaktadır.

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