Bankalar promosyon rakamlarına vites artırdı! Artık en yüksek ücreti o banka verecek

Emekliler, dul ve yetimler için banka promosyonları giderek daha cazip hale geliyor. Özel bankalar, ek ödemelerle birlikte promosyon tutarlarını artırdı. İşte güncel banka promosyonları...





ING BANK

Emekli maaşını ING Bank’a taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca otomatik fatura talimatına ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18 bin TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Kampanya 30 Nisan’a kadar geçerli.



AKBANK

Emekli maaşını 28 Mart-30 Nisan 2024 tarihleri arasında bankaya taşıyan emekliler 15 bin TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler.

Ayrıca kampanya dönemi içerisinde, Akbank vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2 bin 500 TL chip-para ile 17 bin 500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler. Kampanya 30 Nisan’a kadar geçerli.



YAPI KREDİ

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca alma taahhüdü verenlere 15 bin TL nakit promosyon ödüyor. Ayrıca, iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek nakit ödül ve asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek ödül veriliyor. Böylece toplamda 18 bin TL’ye varan promosyon alınabiliyor. Bu kampanya 30 Nisan’a kadar geçerli olacak.

QNB FİNANSBANK

15 bin TL’ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16 bin 200 TL’ye varan emeklilik promosyonu sunuyor.

GARANTİ BBVA

Banka 15 bin TL’ye varan nakit promosyon imkanı veriyor. Kampanya 30 Nisan’a kadar geçerli.

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Emekli Maaşı Tutar Aralığı:

• 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL

• 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

• 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

• 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası’ndan alan emekliler, 12.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanıyor. Emekli Maaşı Tutar Aralığı:



• 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL

• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL

• 15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlar için 10.000 TL

• 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL





VAKIFBANK

Emekli maaşının bir aylık tutarına göre promosyon ödemesi yapacak;



• 10.000 TL’ye kadar olanlara 5.000 TL

• 10.000 - 15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL

• 15.000 – 20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL

• 20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL

FİBABANKA



Üç yıl süreyle emekli maaşını banka üzerinden almayı taahhüt edenlere, maaş tutarına göre aşağıdaki promosyon ödemelerini yapacağını açıkladı:



• 10.000 TL’ye kadar olanlar için 5.000 TL

• 10.000 - 15.000 TL arasında olanlar için 8.000 TL

• 15.000 - 20.000 TL arasında olanlar için 10.000 TL

• 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL

TÜRKİYE FİNANS



Emeklilere ve davet ettikleri her bir emekli yakını için çeşitli nakit ödüller sunuyor. SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans üzerinden alanlara;



• 9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 5.000 TL

• 10.000 TL – 14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL

• 15.000 TL – 19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

• 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.





ZİRAAT BANKASI



SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini banka üzerinden alanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi imkanı sunuyor. Banka, promosyon ödemelerini üç yıllık peşin olarak gerçekleştiriyor ve müşterilerin 2022 yılına ait devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularını kabul ediyor.

Ayrıca, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken, önceki döneme ilişkin iade tutarlarının sistemsel olarak hesaplanacağını belirtiyor.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşların, promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini üç yıl boyunca banka üzerinden alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerektiği ifade ediliyor.





