Bankalarda promosyon yarışı kızıştı! 10.000-11.000-12.000 TL maaş alanlar dikkat

Yeni yılın ilk maaş zamları açıklandıktan sonra harekete geçen sıra bankalar oldu. Tüm emeklilerin hakkı olan bankalardan sağlanan promosyon ödemeleri yeniden gündeme geldi. İlk kez EYT emeklisi olacak kişileri özellikle ilgilendiren, ihtiyaç sahibi emeklilerin hesaplarına otomatik olarak yatırılan promosyon hakkında detaylı bilgiler haberimizde..

Bankaların son durumu!

Üç yıl boyunca suyunu aynı bankada tutma sözü veren emekliler bu reklam kampanyalarına başvurabiliyorlar. Elbette hesabınıza aktarılan promosyon miktarı, alınan maaşla doğru orantılı olarak değişebilmektedir.





Kamu bankaları için bu limit 5.000 TL'ye kadar olup, özel bankalar için herhangi bir limit bulunmamaktadır. Bankanın 2024 yılında yeni maaş artışlarının açıklanmasıyla birlikte promosyonları da güncellemesi bekleniyor.

En Yüksek Promosyon Ödemesi Ne Kadar?

Bu konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak en yüksek promosyon veren bankaların 15.000 TL'ye kadar ödenek çıkarılacağı biliniyor. Bankanın geri ödeme yapılmayan nakit desteğinden yararlanmak isteyen kişinin tek yapması gereken, yüksek değerde promosyon sunan bankadan maaş transferi talebinde bulunmak.