Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Bankalar emekli promosyon tutarlarını yükseltti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PROMOSYON ÖDEMELERİ YÜKSELİYOR

Emekli vatandaşlar maddi ihtiyaçlarını bir nebze de olsa rahat karşılayabilmek için bankaların promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Temmuz ayında açıklanan enflasyon verilerine göre emekli maaşlarına yüzde 24.73 oranında zam yapıldı ve en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Maaş zamları sonrasında bankaların promosyon tutarları da artış gösterdi. Güncel olarak promosyon tutarlarını yükselten bankalar şu şekilde;





-Garanti Bankası 31 Temmuz tarihine kadar emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren emekli müşterilerinden 10 bin TL'ye kadar maaş alanlara 6 bin 250 TL, 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında maaş alanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üstü maaş alanlara 15 bin TL nakit ödeme yapıyor.

-Ziraat Bankası emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren emekli müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit ödeme yapıyor.

-Halkbank emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren emekli müşterilerinden 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında maaş alanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üstü maaş alanlara 12 bin TL nakit ödeme yapıyor.