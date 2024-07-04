Bankalardan emekli promosyonuna Temmuz ayarı! Bunu bilenler en yüksek promosyonu cebine atacak

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği banka promosyon kampanyaları son dönemde güncellendi. 2024 yılı başında emeklilik ikramiyeleri ve promosyon tutarlarında artışlar yaşanmış, emekli promosyonları ek teşviklerle birlikte 20.000 TL'ye kadar çıkmıştır. Emeklilere yönelik promosyon tutarları emekli maaşı tutarlarına göre belirlenmekte; dolayısıyla, daha yüksek emekli maaşları bankalardan daha yüksek promosyon faydalarına yol açmaktadır.

Çok sayıda emekliye ek gelir sağlayan promosyon kampanyalarının Haziran ayında sonuçlanmasının ardından dikkatler, Temmuz ayında beklenen emekli maaşı artışlarının ardından yapılacak emekli promosyon kampanyalarına çevrildi. Uzmanlar vatandaşlara, Temmuz ayı düzenlemeleri sonrasında emekli promosyon kampanyalarına ilişkin güncellemeleri beklemelerini tavsiye ediyor.







11 BANKANIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

Garanti BBVA

10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL

10.000 – 15.000 TL: 10.000 TL

15.000 – 20.000 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üstü: 15.000 TL

Ziraat Bankası

Maksimum: 12.000 TL

Halkbank



10.000 TL - 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üstü: 12.000 TL

ING

10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL

10.000 TL - 15.000 TL: 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üstü: 15.000 TL

Ekstra: Otomatik Fatura Talimatı ile toplamda 18.000 TL

DenizBank



0 - 9.999 TL: 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üstü: 12.000 TL

Fibabanka

10.000 TL'ye kadar: 5.000 TL

10.000 - 15.000 TL: 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üstü: 12.000 TL









İş Bankası

10.000 TL'ye kadar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üstü: 12.000 TL

QNB Finansbank



0 - 9.999 TL: 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL: 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üstü: 15.000 TL

Ekstra: CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim

Türkiye Finans

9.999 TL'ye kadar: 5.000 TL

10.000 TL – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üstü: 12.000 TL

Ekstra: Her emekli yakını için 250 TL (toplamda 2.500 TL)

VakıfBank

10.000 TL'ye kadar: 5.000 TL

10.000 - 15.000 TL: 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üstü: 12.000 TL

Akbank

0 - 9.999 TL: 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL: 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üstü: 15.000 TL