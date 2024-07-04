Bankalardan emekli promosyonuna Temmuz ayarı! Bunu bilenler en yüksek promosyonu cebine atacak

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği banka promosyon kampanyaları son dönemde güncellendi. 2024 yılı başında emeklilik ikramiyeleri ve promosyon tutarlarında artışlar yaşanmış, emekli promosyonları ek teşviklerle birlikte 20.000 TL'ye kadar çıkmıştır. Emeklilere yönelik promosyon tutarları emekli maaşı tutarlarına göre belirlenmekte; dolayısıyla, daha yüksek emekli maaşları bankalardan daha yüksek promosyon faydalarına yol açmaktadır.
Çok sayıda emekliye ek gelir sağlayan promosyon kampanyalarının Haziran ayında sonuçlanmasının ardından dikkatler, Temmuz ayında beklenen emekli maaşı artışlarının ardından yapılacak emekli promosyon kampanyalarına çevrildi. Uzmanlar vatandaşlara, Temmuz ayı düzenlemeleri sonrasında emekli promosyon kampanyalarına ilişkin güncellemeleri beklemelerini tavsiye ediyor.
11 BANKANIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
Garanti BBVA
10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL: 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üstü: 15.000 TL
Ziraat Bankası
Maksimum: 12.000 TL
Halkbank
10.000 TL - 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üstü: 12.000 TL
ING
10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL: 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üstü: 15.000 TL
Ekstra: Otomatik Fatura Talimatı ile toplamda 18.000 TL
DenizBank
0 - 9.999 TL: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üstü: 12.000 TL
Fibabanka
10.000 TL'ye kadar: 5.000 TL
10.000 - 15.000 TL: 8.000 TL
15.000 - 20.000 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üstü: 12.000 TL
İş Bankası
10.000 TL'ye kadar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üstü: 12.000 TL
QNB Finansbank
0 - 9.999 TL: 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üstü: 15.000 TL
Ekstra: CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim
Türkiye Finans
9.999 TL'ye kadar: 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üstü: 12.000 TL
Ekstra: Her emekli yakını için 250 TL (toplamda 2.500 TL)
VakıfBank
10.000 TL'ye kadar: 5.000 TL
10.000 - 15.000 TL: 8.000 TL
15.000 - 20.000 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üstü: 12.000 TL
Akbank
0 - 9.999 TL: 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üstü: 15.000 TL