Bankalardan emekliye büyük kıyak! Başvurana tek seferde 18 bin TL ödeme!

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda özel ve kamu bankaları, emekli vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinde önemli artışlar yaptı. Emekliler için can suyu niteliğindeki bu güncellemelerle bankalar arasındaki rekabet kızıştı.

En Yüksek Promosyonları Sunan Bankalar

Yeni düzenlemelerle birlikte, bankalar emekli maaşı alan vatandaşlara sundukları promosyonları artırdı. İşte güncellenen promosyon miktarları:

QNB Finansbank: Emekli maaşına göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim imkanı.





TEB: Emekli maaşına göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

Türkiye Finans: Emekli maaşına göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Bunun yanı sıra, emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira, toplamda en fazla 2.500 lira.

Vakıfbank: Emekli maaşına göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

Yapı Kredi: Emekli maaşına göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ek olarak, 2 yeni fatura talimatına 1.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül.

Ziraat Bankası: Emekli maaşına göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

Ziraat Katılım: Emekli maaşına göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.





SGK, Bağkur ve EYT kapsamındaki tüm emekliler, yeni ve eski fark etmeksizin bu promosyon kampanyalarından yararlanabilir. Promosyon alabilmek için tek şart, bankaya 3 yıl boyunca maaşlarını oradan alacaklarına dair taahhüt vermeleridir.

Mevcut bir banka ile promosyon anlaşması olan emekliler, 3 yıl dolmadan başka bir banka ile anlaşma yapabilirler. Bu durumda, mevcut bankadan alınan promosyonun kalan dönemine ait ödemeyi iade ederek anlaşmayı iptal edebilir ve daha yüksek promosyon veren başka bir bankaya geçebilirler.

Promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen emekliler, maaşlarını başka bir bankaya taşımak için herhangi bir bankanın şubesine giderek başvuru yapabilirler. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de kolayca banka ve şubesini seçebilirler. Ekstra bir işlem yapmaya gerek yoktur.

Emekliler için bu yeni düzenlemeler, finansal olarak daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bankalar arasındaki rekabet ise emekli vatandaşlara daha iyi hizmet ve daha yüksek promosyon imkanı sunuyor. Bu gelişmeler, emekliler için büyük bir fırsat yaratırken, bankalar arasındaki rekabet de her geçen gün artıyor. Emekliler, kendileri için en uygun promosyon ve avantajları sunan bankayı seçerek finansal durumlarını iyileştirme şansına sahip oluyorlar. Bu düzenlemeler, emeklilere ek gelir sağlarken, ekonomik olarak daha güçlü bir gelecek sunmayı amaçlıyor.