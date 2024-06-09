Bist 100
10.138,97 1%
DOLAR
32,3 0,25%
EURO
34,87 -0,87%
ALTIN
2.371,78 -3,17%

Bankalardan emekliye büyük kıyak! Başvurana tek seferde 18 bin TL ödeme!

En yüksek promosyon veren banka hangisi? Emekli promosyonu nasıl alınır? Cevabı haberimizde...

Yayın Tarihi: 09.06.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 19:02
Bankalardan emekliye büyük kıyak! Başvurana tek seferde 18 bin TL ödeme!

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda özel ve kamu bankaları, emekli vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinde önemli artışlar yaptı. Emekliler için can suyu niteliğindeki bu güncellemelerle bankalar arasındaki rekabet kızıştı.

En Yüksek Promosyonları Sunan Bankalar

Yeni düzenlemelerle birlikte, bankalar emekli maaşı alan vatandaşlara sundukları promosyonları artırdı. İşte güncellenen promosyon miktarları:

QNB Finansbank: Emekli maaşına göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim imkanı.

en yüksek promosyon veren bankalar

TEB: Emekli maaşına göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

Türkiye Finans: Emekli maaşına göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Bunun yanı sıra, emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira, toplamda en fazla 2.500 lira.

Vakıfbank: Emekli maaşına göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

Yapı Kredi: Emekli maaşına göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ek olarak, 2 yeni fatura talimatına 1.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül.

Ziraat Bankası: Emekli maaşına göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

Ziraat Katılım: Emekli maaşına göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

emekli promosyonu nasıl alınır

SGK, Bağkur ve EYT kapsamındaki tüm emekliler, yeni ve eski fark etmeksizin bu promosyon kampanyalarından yararlanabilir. Promosyon alabilmek için tek şart, bankaya 3 yıl boyunca maaşlarını oradan alacaklarına dair taahhüt vermeleridir.

Mevcut bir banka ile promosyon anlaşması olan emekliler, 3 yıl dolmadan başka bir banka ile anlaşma yapabilirler. Bu durumda, mevcut bankadan alınan promosyonun kalan dönemine ait ödemeyi iade ederek anlaşmayı iptal edebilir ve daha yüksek promosyon veren başka bir bankaya geçebilirler.

Promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen emekliler, maaşlarını başka bir bankaya taşımak için herhangi bir bankanın şubesine giderek başvuru yapabilirler. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de kolayca banka ve şubesini seçebilirler. Ekstra bir işlem yapmaya gerek yoktur.

Emekliler için bu yeni düzenlemeler, finansal olarak daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bankalar arasındaki rekabet ise emekli vatandaşlara daha iyi hizmet ve daha yüksek promosyon imkanı sunuyor. Bu gelişmeler, emekliler için büyük bir fırsat yaratırken, bankalar arasındaki rekabet de her geçen gün artıyor. Emekliler, kendileri için en uygun promosyon ve avantajları sunan bankayı seçerek finansal durumlarını iyileştirme şansına sahip oluyorlar. Bu düzenlemeler, emeklilere ek gelir sağlarken, ekonomik olarak daha güçlü bir gelecek sunmayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! İkramiye ödeme tarihleri açıklandı

Akbank müşterilerine SMS ile duyuruldu! Hesaplara 500 TL ek ödeme yapılacak!

Akaryakıta oh çektiren indirim geliyor! 00.00'dan itibaren istasyonlarda kuyruk olacak

O kişilere artık ücretsiz olacak! 6 ay boyunca ceplerinden hiç para çıkmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

O tarihten önce çocuğu olan ailelere müjde! PTT her ay maaş gibi yardım yapacak

O kişilere artık ücretsiz olacak! 6 ay boyunca ceplerinden hiç para çıkmayacak

Altın ve dolar biriktirenler aman dikkat! Böylesi daha önce hiç görülmedi

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! İkramiye ödeme tarihleri açıklandı

Bankalardan emekliye büyük kıyak! Başvurana tek seferde 18 bin TL ödeme!

Sigara tiryakileri dikkat! O tarihten itibaren tamamen yasaklanacak

Gram altında uçuş dönemi başlıyor! Altın kahini son fırsat tarihi verdi

Altını, doları, euroyu unutturan yatırım! Parasını yatıranlar zengin oluyor

Akbank müşterilerine SMS ile duyuruldu! Hesaplara 500 TL ek ödeme yapılacak!

Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! İŞ Bankası yüksek maaşlı personel alımı yapacak

Akaryakıta oh çektiren indirim geliyor! 00.00'dan itibaren istasyonlarda kuyruk olacak

Bayram öncesi cüzdan şenlendiren 80 bin TL kredi! Kimliğiyle gelene düşük faiz uygulanacak