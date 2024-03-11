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Bankalardan Mart ayarı geldi! Şubeye gidip başvurana en az 10.000 TL nakit geliyor

Yeni ayla birlikte emekli promosyon kampanyaları kızıştı. Bankaların sunduğu teklifler emeklinin kesesine yaradı. 10.000 TL maaş alan bir emekli için güncellenen promosyon kampanyaları ne ifade ediyor? İşte en yüksek ödemeyi yapan o bankalar…

Yayın Tarihi: 11.03.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 19:56
Bankalardan Mart ayarı geldi! Şubeye gidip başvurana en az 10.000 TL nakit geliyor

Mart ayı, emekli promosyon kampanyalarının yoğun ilgi gördüğü bir dönemi işaret ediyor. Bankaların sunduğu cazip teklifler, emeklilerin maddi durumlarına olumlu etki sağlıyor. Özellikle 10.000 TL maaş alan emekliler, güncellenen promosyon kampanyalarından nasıl faydalanacak?

Devletin sağladığı promosyon desteği, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı mensubu tüm vatandaşlara ulaşıyor. Kamu bankaları ve özel bankalar, sözleşmeye imza atan emeklilerin hesaplarına promosyon bedelini aktarmaya devam ediyor.

Şubat ayında yüksek promosyon sunan bir bankaya taşınan emekliler, Mart ayının ilk haftasında geri ödemesiz promosyon desteğinden yararlanabilecekler. Bankalar, 3 yıllık sözleşmeye imza atan tüm emeklilerin hesaplarına promosyon bedelini aktarmaya başladı. Bu promosyonlar, 10.000 TL'yi aşan emekli maaşları için otomatik olarak güncellendi.

nakit desteği

Yeni yılda %49.25'lik zam alan emeklilere ek gelir fırsatı sunan promosyon ödemeleri, son olarak 15.000 TL'ye çıktı. ING Bank, Mart ayında 15.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını duyurarak bu konuda öncü oldu. Türkiye Finansbank da ING Bank'ın adımını takip ederek Mart ayı boyunca 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve ödül fırsatı sundu.

Promosyonlardan yararlanmak isteyen emekliler için belirli şartlar bulunuyor. İlk kez emekli olanlar veya farklı bir bankada emekli maaşı bulunanlar, 3 yıllık sözleşmeyi imzalamaları gerekiyor. ING Bank'a 31 Mart tarihine kadar başvuran her emekli, 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesine ek olarak otomatik fatura talimatına 5.000 TL ödül kazanacak.

Toplamda 15.000 TL'ye kadar nakit kazanç elde etmek isteyenler, müşteri iletişim hattı aracılığıyla hesap taşıma işlemini başlatabilirler. ING Bank'ın Mart ayı promosyon ödeme tablosuna göre, emekli aylığına bağlı olarak promosyon bedelleri şu şekilde belirlenmiştir:

3.500 TL'ye kadar emekli aylığına 6.000 TL

3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığına 7.000 TL

7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığına 9.000 TL

10.000 TL emekli aylığına 10.000 TL

10.000 TL'den fazla emekli aylığına 12.500 TL.

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