Baran: Avusturya’nın Türkiye’ye yatırımları 11 milyar 142 milyon doları aştı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen "İhracat, Yatırım ve Ticaret Fırsatları Zirvesi"ne katıldı. Zirve, ATO, TÜSİAV ve SEİS öncülüğünde gerçekleştirildi.

Programda kimler vardı?

Programa Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, SEİS ve ATO 3 No’lu İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Başkanı Metin Demir, Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAV Mütevelli Heyet Üyesi Belma Yılmazyiğit ile Avusturya Federal Ekonomi Odası (WKO) Doğu Avrupa ve Asya Müdürü Mag. Drazen Maloca ve iki ülkenin iş dünyası temsilcileri katıldı.

İlişkilerin güçlendirilmesi çağrısı

Zirvenin açılış konuşmasında Gürsel Baran, Türkiye-Avusturya ilişkilerinin köklü geçmişine işaret ederek iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Baran, Avusturya’yı Avrupa’nın istikrar ve yüksek standartlarıyla, Türkiye’yi ise dinamizm ve üretim gücüyle tanımlayarak "İki ülkenin potansiyeli birleştiğinde çok güzel sonuçlar ortaya çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yatırım verileri ve iş insanlarına davet

Baran, Avusturya’nın Türk şirketleri için Doğu Avrupa’ya açılan kapı, Türkiye’nin ise Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika pazarlarına köprü olduğuna dikkat çekti. "Avusturyalı şirketler, 2002 yılından bu yana Türkiye’ye 11 milyar 142 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi" dedi. Ayrıca Avusturya’nın, Türkiye’ye en çok doğrudan yatırım yapan 6’ıncı ülke konumunda olduğunu belirtti.

Baran, Avusturyalı yatırımcıları özellikle sağlık, teknoloji ve enerji sektörlerinde ortak yatırıma davet etti ve Türk firmalarının Avusturya aracılığıyla AB ağında daha güçlü yer almasını hedeflediklerini söyledi.

Ticaret hacmi ve hedefler

İki ülke arasındaki ticaret rakamlarına değinen Baran, 2024 yılı verilerine göre 1,7 milyar dolar ihracat, 2,1 milyar dolar ithalat olmak üzere toplam 3,8 milyar dolar ticaret hacmi bulunduğunu belirtti ve "Karşılıklı ticaretimizi dengeli bir şekilde geliştirmek istiyoruz" dedi.

Ankara’nın yatırım potansiyeli

Başkent ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde Baran, Ankara’yı sadece ülkenin başkenti olarak tanımlamayarak aynı zamanda üretim, bilim, inovasyon ve girişimciliğin merkezi olarak nitelendirdi. Baran, Ankara’nın modern sanayi altyapısı, güçlü lojistik ağları, nitelikli insan kaynağı ve güvenli iş ortamı ile her türlü yatırım için doğru adres olduğunu vurguladı.

ATO’dan yatırımcılara destek taahhüdü

Baran, ATO olarak yatırımcıların yanında olduklarını, süreçleri kolaylaştırmaya ve ortak girişimleri desteklemeye hazır olduklarını söyledi: "Biliyoruz ki yatırım sadece ekonomik bir karar değil, karşılıklı güvenin sonucudur." Ankara ve Türkiye’nin yatırıma hazır olduğunu belirtti.

Sembolik mesaj: "Yeni Türk Marşı’nı ekonomi yazacak"

Konuşmasında Mozart’ın "Türk Marşı"na atıfta bulunan Baran, tarihi kültürel bağlara değinerek "Biz ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere her alanda ilişkilerimizi geliştirerek, Avusturyalı kardeşlerimizin yeni bir Türk marşı bestelemesine esin kaynağı olmayı arzu ediyoruz" diye konuştu. Ayrıca son 15-20 yılda Türkiye’nin ekonomik ve sosyal başarılarına vurgu yaptı.

Zirvenin devamı

Açılışın ardından zirve, Avusturya Yatırım Ajansı temsilcisi Dr. Alejandra Navarro de Chalupa’nın ticari ve yatırım imkanlarına ilişkin sunumuyla devam etti.

