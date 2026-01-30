Başkan Gülsoy: 2026'da Kayseri'yi 'Akıllı Ticaret Merkezi' Yapacağız

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı değerlendirmede, küresel belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin ticaret koşullarını zorlaştırdığını belirterek 2026 stratejilerini paylaştı.

Küresel riskler ve rekabetin ağırlaşması

Gülsoy, dünyanın son dönemde 'diken üstünde' olduğunu söyleyerek, küresel siyaset ve ekonomik risklerin eş zamanlı olarak arttığına işaret etti. Venezuela, ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin-Filipinler gerilimlerini örnek gösteren Gülsoy, 'Belirsizlik rekabet şartlarını ağırlaştırdı' değerlendirmesinde bulundu.

Bu tablonun enerji koridorlarından emtia fiyatlarına, ticaret yollarından finansal piyasalara kadar hızlı ve öngörülemez değişimler getirdiğini vurgulayan Gülsoy, iş dünyasının umudunu korumasının önemine dikkat çekti.

Çin ile dış ticaret açığı alarm veriyor

Konuşmasında Çin ile ticarete de geniş yer veren Gülsoy, 2025 sonu itibarıyla Çin ile dış ticaret açığının 42 milyar dolara ulaştığını; Türkiye'nin toplam dış ticaret açığının %51'inin tek başına Çin kaynaklı olduğunu söyledi. Ayrıca Çin'in ihracat sıralamasında 22. sıraya gerilediğini belirtti.

Gülsoy, Çinli firmaların hem iç pazarı hem de Avrupa pazarındaki payları daralttığını, bunun Türk sanayicisinin yatırım gücünü zayıflattığını vurgulayarak, ithalatın ürün ürün ve marka marka analiz edilmesi; gerekirse gümrük vergileri ve ticaret tedbirlerinin stratejik bir kararlılıkla masaya konulması gerektiğini ifade etti.

2025 değerlendirmesi ve 2026 hedefleri

2025 yılını dezenflasyon süreci, küresel ticaret savaşları ve dijital dönüşüm zorluklarıyla kapattıklarını söyleyen Gülsoy, ülke verilerine atıfta bulunarak enflasyonun 2025 sonu itibarıyla yüzde 30,9 seviyelerine gerilediğini, ancak sahadaki yansımaların bununla paralel olmadığını dile getirdi.

Kayseri özelinde 2025'i 3 milyar 847 milyon dolar ihracat ve yıllık %2,54 artışla kapattıklarını belirten Gülsoy, 2026 için net hedefini şu sözlerle açıkladı: '2026’da hedefimiz Kayseri’yi sadece bir üretim merkezi değil, bir ‘akıllı ticaret merkezi’ yapmaktır.'

Orta Anadolu Üretim Havzası: Marmara'ya alternatif güvenli liman

Gülsoy, Marmara Bölgesi'ndeki yoğunlaşmanın riskine dikkat çekerek yıllardır savundukları 'Orta Anadolu Üretim Havzası' önerisini yineledi. Marmara'da olası bir yıkıcı depremin ülke ekonomisini felç edebileceğine vurgu yaptı ve riskleri dağıtacak alternatif sanayi koridorlarının gerekliliğini anlattı.

Gülsoy, Kırıkkale'den Ankara'ya, Konya'dan Aksaray'a, Niğde'den Mersin'e ve Kayseri'ye uzanan üretim koridoru talebini her platformda ilettiklerini; bu çabaların Cumhurbaşkanımız ve ilgili kurumlar tarafından sahiplenilerek somut politika haline dönüştüğünü söyledi. Ulusal Sanayi Alanları Master Planı ile Marmara'daki 77 Organize Sanayi Bölgesi ve büyük tesislerin risk haritası çıkarılacağından ve yeni sanayi havzalarının İç Anadolu ve Doğu Akdeniz merkezli oluşturulacağından bahsetti.

Bu stratejinin Kayseri başta olmak üzere 16 il için ikinci büyük sanayi koridorunu inşa edeceğini, bölgesel kalkınma farklarını azaltıp Türkiye'yi deprem riskine karşı sigortalayacağını belirterek Cumhurbaşkanımıza ve Sanayi ve Teknoloji Bakanına teşekkür etti.

Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve sınırda karbon yükümlülüğü

Gülsoy, yapay zekânın 2026'da artık sadece bir Ar-Ge başlığı olmadığını, 'ulusal güvenlik ve ekonomik üretkenliğin merkezinde' yer aldığını söyledi ve KTO olarak üyelerini bu dönüşüme hazırlayacaklarını açıkladı.

Ayrıca Avrupa Birliği'nin düzenlemesiyle 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na dikkat çeken Gülsoy, karbon ayak izinin düşürülmemesi halinde ihracatta ek vergilerle karşılaşılacağını; bunun aynı zamanda 'büyük bir dönüşüm fırsatı' olduğunu vurguladı. Gülsoy, fabrikaların sürdürülebilir altyapılarla donatılması, enerji kaynaklarının yeşile kaydırılması ve 'Yeşil Sanayi Hamlesi' ile sürecin fırsata çevrilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı notları

Gülsoy'un konuşmasının ardından meclis toplantısına konuk olarak katılan SGK İl Müdürü Mustafa Türkoğlu ile İl Göç İdaresi Müdürü Enver Tutel, kurum çalışmaları hakkında üyeleri bilgilendirdi.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI’NDA YAPTIĞI KONUŞMASINDA, DÜNYANIN DİKEN ÜSTÜNDE OLDUĞUNU SÖYLEYEREK, "BELİRSİZLİK REKABET ŞARTLARINI AĞIRLAŞTIRDI" DEDİ.