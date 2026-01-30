Kastamonu'da 33 Milyon TL Hibe: 3 Yerel Eylem Grubuna Destek

Kastamonu’da 3 Yerel Eylem Grubuna 33 Milyon TL Üzeri Hibe Desteği

Kastamonu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Araç Yerel Eylem Grubu, Taşköprü Yerel Eylem Grubu ve Şenpınar Yerel Eylem Grubu derneklerine toplam 33 milyon 168 bin TL tutarında hibe desteği sağlanacak. Söz konusu destek, IPARD-III Programı kapsamında, Valilik Makamında düzenlenen proje imza töreninde duyuruldu.

Proje İmza Programı ve Katılımcılar

TKDK IPARD-III Programı Proje İmza Programı, Valilik Makamında Vali Meftun Dallı başkanlığında gerçekleştirildi. Programa Vali Meftun Dallı, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı ve diğer ilgili isimler katıldı.

Vali Meftun Dallı'nın Değerlendirmesi

Vali Meftun Dallı program hakkında şunları söyledi: "Bu kurumun tamamı hibe şeklinde verdiği bir destek ve adı üzerinde Yerel Eylem Grupları’na tam da bir inisiyatif tanımışlar. Yerelin özelliklerine göre faaliyet alanlarını ne yapacaklarını da kendileri seçiyorlar, belirliyorlar ve o şekilde çalışacaklar. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Yerel Eylem Grupları destekleniyor. Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanında yürütülen IPARD-III Programı 6. Çağrı Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) tedbiri kapsamında Yerel Eylem Grupları desteklenmektedir. İlimizden 7 yerel eylem grubu başvuru yapmış ve tamamı sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır. 3’ü sözleşme imzalama aşamasına gelmiş, 4 yerel eylem grubunun başvuru işlemleri devam etmektedir. Yerel eylem hruplarının kendi hazırladıkları stratejileri ile ilgili yapacakları harcamalar yüzde 100 oranında desteklenmektedir. Bu derneklerin yönetim kurulları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşuyor. Ayrıca yönetim kurulunda bir kadın ve bir genç üye bulunuyor. Dernekler, faaliyet bölgelerinin kalkınması için bir Yerel Kalkınma Stratejisi oluşturdular. Bu stratejiler kabul edildi. LEADER yaklaşımı çerçevesinde belirlenen temalara uygun olarak yürütülecek olan, yerel halkın eğitimi, animasyon ve tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi, halkın ulusal ve uluslar arası seminer ve çalıştaylara, toplantılara katılımı gibi yetenek kazandırma faaliyetleri, köy festivalleri, fuarlara katılım, çeşitli malzeme alımları, kültürel ve gençlik grupları için malzemeler, topluluk odaları için mobilya alımları, topluluk binalarının küçük ölçekli yenilenmesi, tarihi binaların restorasyonu için tasarım planları gibi küçük ölçekli projeler yerel paydaşların katılımıyla hayata geçirilecek. Ayrıca yerel eylem gruplarının işletme giderleri, demirbaş alımları gibi giderlerde destek kapsamında yer alıyor. IPARD- II döneminde Kastamonu’da 8 Yerel eylem grubu faaliyette bulundu. Bu YEG’lere toplam 35,35 milyon TL hibe ödemesi yapıldı. İmzalanacak olan sözleşmelerin YEG’lerimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını dileriz"

Hibe Dağılımı ve Yerel Kapsam

TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu da destek kapsamını ve grupların çalışma alanlarını şöyle açıkladı: "3 tane yerel eylem gurubumuz var. Bunlardan birisi olan Araç Yerel Eylem Grubu, Araç-İhsangazi ve köylerini kapsıyor. Taşköprü Yerel Eylem Grubu ise Taşköprü ve Hanönü ilçesindeki faaliyetleri yürütülecekler. Şenpınar Yerel Eylem Grubu Derneği de Pınarbaşı-Şenpazar ilçe ve köylerini kapsıyor. Bunların üçünün toplam bütçesi 33 milyon 168 bin TL’dir. Bu bütçeleri kullanacaklar. Biz de yüzde 100 oranında hibe vereceğiz. Kendi stratejilerini belirledikleri stratejileri doğrultusunda faaliyetlerini yürütecekler. Bunlar, eğitim faaliyetlerinden, kendi ihtiyaçlarını karşılamadan kooperatiflerin, birliklerin, diğer derneklerin ihtiyaçlarını karşılama yönelik projeleri üretmeye, yetenek kazandırma faaliyetleri gibi birçok faaliyetler yapacaklar ve biz bunları destekleyeceğiz. Hatta kendi çalışanların tutun da derneklerin ofislerinin kirasına kadar destek kapsamında hepsi destek kapsamında yerelde kendi iş dinamikleriyle faaliyetlerini tetikleyecek projeleri biz destekleyeceğiz"

LEADER yaklaşımı kapsamında desteklenen projeler; eğitim, tanıtım, kapasite artırma, küçük ölçekli altyapı ve yenileme, kültürel ve gençlik faaliyetleri ile yerel paydaşların katılımını hedefleyen yatırımları kapsıyor. Kastamonu'daki bu yeni dönem destekleriyle yerel dinamiklerin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın hızlandırılması amaçlanıyor.

