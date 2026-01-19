Başkan Güngör: Manavgat ekonomisini çeşitlendirmek önceliğimiz

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Manavgat’ta görev yapan basın mensuplarıyla Oda hizmet binasında bir araya geldi. Toplantıya MATSO Meclis Başkanı Sedat Öz ile Başkan Yardımcıları Ali Özen ve Anıl Bahar da katıldı.

Görüş alışverişi ve kent gündemi

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Manavgat’ın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi tüm yönleriyle ele alındı. Başkan Güngör, gazetecilerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak kentin mevcut sorunları ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmeler yaptı. Toplantıda MATSO’nun yürüttüğü çalışmalar, üyelerden gelen talepler doğrultusunda yapılan girişimler ve kentin vizyonunu güçlendirecek projeler ön plana çıktı.

"Kamuoyunu tarafsız ve doğru bir şekilde bilgilendirmek için büyük bir özveriyle çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, mesleklerinde başarılarının devamını diliyorum" diyen Güngör, Manavgat’ın kalkınmasının tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı ve MATSO olarak bu anlayışla çalışmaların süreceğini belirtti.

Manavgat ekonomisini çeşitlendirme hedefi

Başkan Güngör, ilçenin ekonomik yapısını güçlendirmek için öncelikli projeleri sıraladı. Manavgat OSB’nin faaliyete geçirilmesi, yeni hizmet binamızın tamamlanması ve ilçenin ihracat potansiyelinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Ayrıca turizmin 12 aya yayılması, yerel üretimin desteklenmesi ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi üzerinde durduklarını kaydetti.

Üye talepleri ve Ankara bağlantısı

Göreve geldiklerinden bu yana üyelerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Güngör, üyelerden gelen talepleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere ilgili kurumlara resmi yazılarla ilettiklerini söyledi. Manavgat’ın sosyo-ekonomik sorunlarına ilişkin hazırlanan dosyaların siyasilerle paylaşıldığını ifade eden Güngör, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na destekleri için teşekkür etti.

Manavgat OSB: Teknik detaylar ve hedef tarih

Toplantıda, ilçenin üretim gücünü artıracak en önemli yatırımlardan biri olarak görülen Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili son aşamalar paylaşıldı. Güngör, 360 dönümlük alanda kurulacak OSB’de, büyüklükleri 3 bin ile 10 bin metrekare arasında değişen 59 sanayi parseli yer alacağını söyledi. Butik ve nitelikli bir OSB hedeflediklerini belirten Güngör, "OSB’nin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçemizde üretim, istihdam ve katma değer sağlayacak önemli yatırımların önü açılacaktır. Hedefimiz, 2026 yılı içerisinde OSB’nin altyapı inşaatına başlamak. OSB’yi bir an önce hizmete girmesini sağlayarak kent ekonomisine güçlü bir ivme kazandırmak istiyoruz" dedi.

OSB’nin tamamlanmasıyla birlikte binin üzerinde kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiği, konaklama tesislerinin ihtiyaç duyduğu birçok ürünün artık Manavgat’ta üretilebileceği belirtildi. Projenin ulaşım bağlantılarının Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacağı ifade edildi. Güngör, OSB’nin yalnızca sanayi alanında değil, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir ekonomik büyüme açısından da kritik bir rol üstleneceğini vurguladı.

OSB’nin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara şükranlarını ileten Başkan Seydi Tahsin Güngör, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Oruç Baba İnan’a ve AK Parti Antalya Milletvekilimiz Dr. Tuba Vural Çokal’a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

MATSO’ya 50 yıl hizmet edecek yeni hizmet binası

Güngör, MATSO’nun mevcut hizmet binasının 28 yıldır kullanıldığını ve yetersiz kaldığını belirterek, Sorgun bölgesinde 5 bin 829 metrekarelik alana inşa edilecek yeni hizmet kompleksinin TOBBun desteğiyle hayata geçirileceğini açıkladı. Yeni bina; kongre ve fuar alanları, modern sosyal donatılar, eğitim, toplantı ve proje geliştirme alanlarıyla Oda’nın kurumsal kapasitesini artıracak şekilde planlanıyor.

Başkan Güngör, projenin 2027 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ve yeni hizmet kompleksinin Manavgat’ın ticari hayatına değer katacak bir merkez olacağını ifade etti.

Toplantı sonunda Başkan Güngör, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak MATSO’nun şeffaf ve katılımcı bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

