MKE TOLGA'nın İlk İhracatı Katar'a: Barzan ile Ortak Girişim

MKE ile Barzan Holding Doha'da Ortak Girişime İmza Attı

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) ile Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı Barzan Holding arasında, savunma sanayii alanında ortak girişim kurulmasına yönelik mutabakat zaptı Doha'da imzalandı. Anlaşma kapsamında TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’nin Katar'a satışı öngörülüyor.

İmza Töreni ve Yetkililer

Taraflar arasında ortak girişim modeliyle iş birliği yapılmasına ilişkin mutabakat zaptı, 19 Ocak tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen DIMDEX Fuarı'nda imzalandı. Tören, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani'nin refakatinde gerçekleştirildi.

Mutabakat zaptını MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile Barzan Holding CEO'su Mohammed Al Sadah imzaladı.

Ortak Girişimin Hedefleri ve TOLGA'nın İhracatı

İmzalanan anlaşma ile MKE ve Barzan Holding arasında Katar'da ortak bir girişim kurulması; bu ortaklık aracılığıyla Katar'a patlayıcı üretim kabiliyeti kazandırılması ve MKE’nin yüksek teknoloji ürünlerinden TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin Katar'a satışının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

TOLGA'nın Teknik Özellikleri ve Görevleri

MKE tarafından "Etkili, Basit ve Ucuz" yaklaşımıyla geliştirilen TOLGA, mini ve mikro insansız hava araçları, taktik dronlar, akıllı mühimmat ve seyir füzelerine karşı yerli imkânlarla tasarlandı.

Sistemin, Doha'da imzalanan mutabakat zaptı kapsamında ilk ihracat başarısını elde etmesi ve satış sürecinin tamamlanmasının ardından Katar ordusunun envanterine girmesi öngörülüyor.

TOLGA, radar, jammer ve silah sistemlerini bünyesinde barındırarak rafineri, havalimanı, üs ve liman gibi kritik tesislerin korunmasının yanı sıra kara birlikleri, hareketli konvoylar ve deniz platformlarının savunulmasında görev yapacak şekilde tasarlandı.

Sistem bünyesinde kullanılan mühimmatların da MKE mühendisleri tarafından geliştirildiği; infilak süresi ve mesafesi optimize edilebilen anti-dron mühimmatın, parçacıklı yapısıyla hedef çevresinde metal bir bulut oluşturarak tehditleri etkisiz hale getirdiği bildirildi.

