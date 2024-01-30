Başvuran dar gelirlere 1.650 TL yakacak yardımı! Tek şart yeterli oluyor

Uzun süredir devam eden yardım ödemeleri gün geçtikçe yeni bir boyut kazanarak vatandaşa sunulamaya devem ediyor. Bu kışı nasıl geçireceğini düşünen vatandaşa yakacak müjdesi geldi. Detaylar haberimizde…







BELEDİYELERDEN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE HER AY 1.650 TL ODUN VE KÖMÜR YARDIMI! İŞTE YAKACAK YARDIMI İÇİN BAŞVURULAR

Soğuk kış günlerinde dar gelirli ailelere yakacak yardımı devam ediyor. İl ve ilçe yönetimleri tarafından sağlanan odun ve kömür yardımına yönelik başvurular halen devam etmektedir. Peki akaryakıt yardımına nasıl başvuracaksınız?

Zor durumdaki ve düşük gelirli ailelere yönelik yakacak desteği büyük ilgi gördü. Kış ayları yaklaşırken evlerinde doğalgaz bulunamayan aileler, il ve ilçe yönetimlerinden akaryakıt yardımı talep ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanan akaryakıt desteğine il ve ilçe yönetimlerinin katılımıyla dar gelirli ailelerin ekonomik bütçelerine küçük bir katkı sağlanıyor. Başvuru aynı zamanda en basit şekilde, yani elektronik yönetim yoluyla da yapılabilir.

Talepte bulunmadan önce öncelikle ikamet adresinizin bulunduğu bölgedeki ilçe veya belediye yetkililerine giderek sosyal yardım başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Odun ve kömür yardımı alanındaki çalışmalarınızın daha hızlı tamamlanabilmesi için bu tür işlemler büyük önem taşıyor.

YAKACAK YARDIMI NE KADAR?

İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak odun, kömür ve yakacak yardımları ikamet edilen il ve ilçeye göre değişiklik gösterebilecek. Akaryakıt desteği rakamları 650 TL'den başlıyor ve 850 TL, 1.050 TL, 1.200 TL, 1.400 TL ve 1.650 TL arasında değişiyor.