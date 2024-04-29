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Başvuran emekli 8500 TL nakit desteği kapar! e-Devlet başvuru ekranı açıldı

Başvuru yapan emeklilere 8 bin 500 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 23:23
Başvuran emekli 8500 TL nakit desteği kapar! e-Devlet başvuru ekranı açıldı

Emeklilerin yüzünü güldürecek kampanya! 8 bin 500 TL ödeme başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 8 BİN 500 TL ÖDEME

Emekli vatandaşların maddi sıkıntıları günden güne artmaya devam ederken en çok tercih edilen kamu bankalarından Ziraat Bankası emekli müşterilerinin yüzünü güldürdü. Nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emeklilere özel olarak düzenlenen kredi kampanyasında 8 bin 500 TL ödeme yapılıyor. 

emeklilere 8 bin 500 tl ödeme

Krediden faydalanmak için başvurular bankanın şubelerinden ya da dijital kanalları üzerinden online olarak kolaylıkla yapılabiliyor. Başvuru yapacak vatandaşların başvurularının sağlıklı şekilde değerlendirilmesi için eksiksiz ve doğru belge ve bilgi vermeleri önem taşıyor. Bütün emekli vatandaşlar bankanın müşterisi olmaları durumunda 8 bin 500 TL kredi ödemesine başvuru yapabiliyor. 

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