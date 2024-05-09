Başvurana 146.856 TL para iadesi yapılacak! KDK o paraları tek tek geri ödeyecek

Kamu Denetçiliği Kurumu ÖTV ve MTV ödemek zorunda kalan araç sahiplerine önemli bir müjde verdi. KDK'nın aldığı örnek kararla, engelli bireylere büyük bir para iadesi yapılacak. Belirli şartları yerine getiren kişilere son beş seneye ait toplamda 146.856 TL'ye varan para iadesi yapılacak. Peki belirli şartlar neler? Hangi şartları karşılamak gerekiyor?

Geriye Dönük MTV ve ÖTV Para İadesi İçin Neler Gerekli?

KDK'nın açıklamasına göre 2017 yılında engelli aracı olarak kaydedilen ve tescil edilen kişiler bu haktan yararlanabilecek. Başvuruların 02/06/2021 tarihine kadar yapılmış olması gerekiyor.





Başvuruda bulunan kişilerin 2017 yılında sağ obstetrik brakial pleksus felci rahatsızlığına sahip olduklarını belgelemeleri gerekiyor. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan incelemede 2017-2018-2019 ve 2020 yıllarında alınan raporların ilgili istisnadan yararlanmaya uygun olmadığına dair iddiaların bulunması gerekiyor.

Ödenen ÖTV ve MTV miktarının tüm gecikme ve ziya cezalarıyla birlikte geri iadesini talep etmeleri durumunda KDK'nın bu talebi onayladığı belirtiliyor. Bu karar benzer sorunlar yaşayan diğer kişilere de yol gösterici olacak. Aynı durumu yaşayan diğer kişiler de ödedikleri ÖTV ve MTV miktarlarını geri iade alma hakkına sahip olacak.