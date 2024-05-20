O ile en az ilkokul mezunu, KPSS'siz personel alımı! Kadro ve şartlar açıklandı

İş arayan adaylara müjde! 62 işçi alımı yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

62 İŞÇİ ALIMI BAŞLADI

Yozgat İl Özel İdaresi Bozok Jeoterma ve Yatırım AŞ tarafından yapılacak son duyurulara göre kurum bünyesine 8 İşçi, 13 Atölye Ustası, 25 Sürücü Operatörü, 16 Operatör alımı yapılacak.





Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması, 22 yaşını tamamlaması, affa uğramış bile olsa devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı suçlardan mahkum olmaması, askerlikle ilişiği olmaması, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, en az ilköğretim mezunu olunması, 22-40 yaş aralığında olması şartlarının taşınması gerekiyor. Başvurular 15 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arsında yapılabilecek.