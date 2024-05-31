Başvuranlara 1000 TL kurban yardımı geliyor! Anında hesaplara yatırılacak

Her hafta yaptığı kampanyalarla vatandaşa uygun hizmetler sunan Migros Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacak olan vatandaşlara özel kampanya başlattığını duyurdu. Detaylar haberimizde…







1.000 TL KURBAN BAYRAMI YARDIMI! HESAPLARA ŞİPŞAK YATIYOR

Migros, farklı kredi kartlarına sunduğu ödeme seçenekleriyle alışveriş deneyimini daha erişilebilir ve esnek hale getiriyor. Ayrıca özel kampanyalarla da müşterilere önemli faydalar sağlıyor.

MİGROS MAĞAZALARINDA TAKSİT SEÇENEKLERİ

Migros, 5 milyon Migros, Macrocenter ve Migros Jet mağazalarında bireysel kredi kartı ödemelerinde farklı banka kartlarına özel ödeme seçenekleri sunmaktadır. Bonus ve Money Bonus kartlarına 2 veya 4 taksit imkanından yararlanılırken, Axess, Paraf, Ziraat Bankkart, Maximum ve World kartlarına 2 taksit imkânı sunuluyor.

MİGROS SANAL MARKET’TE TAKSİT FIRSATLARI

Online alışverişte avantaj devam ediyor. Migros Sanal Market üzerinden verilen siparişlerde Money Bonus ve Garanti Bonus kartları için 2 veya 4 ödeme seçeneği, İş Bankası Maximum kartı ve Yapı Kredi World kartı için ise 2 ödeme seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenekler kullanıcıların bütçelerini daha etkili yönetmelerine olanak tanıyarak satın almalarını planlamalarını kolaylaştırır.

MONEY BONUS ÖZEL KAMPANYASI

13 Mayıs- 15 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olan Bonus Kampanyası, Migros ve bağlı mağazalardan Kurban Bayramı'na özel harika alışveriş fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında Money Bonus kredi kartıyla alışveriş yapan müşterilere 1.000 TL'ye varan indirim sağlanacak. Bu indirimden yararlanmak için ödemelerin Bonus kart ile yapılması ve kasa işlemlerinin bu kart ile yapılması gerekmektedir.

KAMPANYA DETAYLARI

Bu özel indirim müşteri başına maksimum 1.000 TL ile sınırlıdır ve kampanya boyunca yalnızca bir kez kullanılabilir. Ayrıca bu kampanya süresince indirimler geçerli olmayacaktır. Teknik sorun yaşanması durumunda indirimler 2 gün içerisinde ilgili Bonus kartına aktarılacak ve ilk alışverişte otomatik olarak uygulanacaktır.

Migros Sanal Market'te yapacağınız alışverişlerde indirimlerden yararlanmak için MIN Bonus tutarınızın üyelik bilgilerinize kaydedilmesi gerekmektedir. Ayrıca ödemenin Money Bonus kartı kullanılarak yapılması gerekmektedir. Migros, fiziki ve sanal mağazalarında taksitli ödeme seçenekleri ve özel indirim kampanyalarıyla müşterilerine fayda sağlamaya devam ediyor. Bu yetenekler, alışverişlerin daha planlı ve ekonomik olmasını sağlayarak Migros müşterilerinin yaşam kalitesini artırıyor.